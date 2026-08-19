"El movimiento del agua, unas rejas antiguas, mi gata durmiendo, cualquier gato jugando, la Bodoni, un hilo descosiéndose, las baldosas de una galería, un azaroso close up sobre un Van Gogh, la primer página de un libro viejo, un bosque en otoño, una mancha de tinta desafortunada… Esas cosas me motivan".
Rejas, tinta y Bodoni: el universo visual de Laura Varsky
Diseñadora gráfica y ganadora del Grammy Latino en 2006, desarrolló una obra que nace de mirar dos veces lo que casi nadie mira una sola vez. Del packaging de discos de rock under a los patrones textiles, del diseño editorial a la cerámica, su trayectoria tiene premios internacionales, docencia y una búsqueda estética propia, inconfundible.
Tenía 16 años y peleaba con geografía y contabilidad en la escuela secundaria. Pero entonces vio, por primera vez, el trabajo práctico de un amigo que cursaba Diseño 1 en la FADU. Era un objeto editorial que la dejó, según sus propias palabras en una entrevista con la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, "completamente alucinada".
Fue el primer acercamiento consciente de Laura Varsky al diseño gráfico y también el momento en que la idea de estudiar esa carrera dejó de parecerle una obligación y empezó a sonar como algo fantástico.
Varios años más tarde, aquella curiosidad juvenil había encontrado un camino. Varsky pasó por el diseño editorial, la dirección de arte discográfica y la ilustración, y construyó una trayectoria en la que esas disciplinas terminaron dialogando entre sí.
En el recorrido hubo reconocimientos internacionales y una obra incorporada a la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Del rock under al Grammy Latino
Egresada como Diseñadora Gráfica de la Universidad de Buenos Aires en 1999, Varsky trabaja en forma independiente desde 1996. Sus primeros pasos fueron en el ambiente under del rock, donde se especializó en el diseño de packaging de discos. Con el tiempo, esa experiencia se amplió al trabajo con artistas de otros géneros, como el folklore y el tango.
En 2006 obtuvo el Premio Grammy Latino como Directora de Arte, reconocimiento por el que también fue nominada en 2014, 2015 y 2018. A esos reconocimientos se suman el Premio a la Excelencia de Communication Arts, en 2015, y el segundo premio nacional en la categoría Diseño, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en 2018.
La ilustración como otro lenguaje
Desde 2003, cuatro años después de recibirse, Varsky comenzó a ilustrar, primero para proyectos propios y luego para clientes del mundo editorial y de la moda.
La ilustración no reemplazó al diseño sino que amplió su campo de trabajo. Ella misma resumió esa doble identidad al definirse como "una diseñadora que ilustra", según contó en la entrevista con la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires.
Ese recorrido le trajo distinciones propias, como el prestigioso premio chileno Amster Coré, obtenido en 2012. También fue reconocida con el Primer Premio a la Ilustración en la Bienal de Diseño de la FADU.
En paralelo, junto al ilustrador Christian Montenegro y la escritora Didí Grau, fue coautora de los libros-álbum "Peleonas, mentirosas y haraganas" y "Cuatro gatos negros flacos", dirigidos tanto al público infantil como a adultos interesados en propuestas gráficas lúdicas e innovadoras.
El primero de esos títulos fue seleccionado en 2009 por la Internationale Jugendbibliothek de Múnich para formar parte de White Ravens, una selección internacional de referencia en literatura infantil y juvenil.
Un estilo con referencias propias
Un perfil publicado por Sleepydays sobre su trabajo como ilustradora de patrones describió su universo visual como un cruce entre lo onírico y lo naif, con motivos vegetales, colores luminosos y una presencia constante de la naturaleza.
Ese universo la llevó a explorar distintos soportes y lenguajes, desde el diseño textil hasta la cerámica, trasladando sus motivos a prendas, vajillas y otros objetos.
Entre sus referentes declarados aparece William Morris, creador del movimiento Arts and Crafts. En una conferencia dictada en la Escuela de Arte Multimedial Da Vinci, Varsky lo parafraseó para definir su propia concepción del oficio.
"El diseño debe generar piezas útiles y bellas, apelando a la sensibilidad", dijo. Y agregó: "Un buen diseño es el que representa de forma honesta y seductora lo que contiene la obra, siendo parte de ella".
Docencia y workshops
Durante más de diez años, Varsky se desempeñó como docente de Tipografía en la UBA, la misma universidad en la que actualmente codirige el Posgrado de Ilustración Profesional en la FADU.
Esa vocación pedagógica se prolonga en conferencias y workshops en distintos países. También participó en el armado de las Jornadas Profesionales para Ilustradores de la Feria del Libro de Buenos Aires y organizó el Encuentro Internacional de Ilustración-MICA 2015.
En junio de 2017 llegó a Santa Fe para brindar la charla "Fina Estampa", en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. La propuesta recorría distintos procesos de creación vinculados con el diseño y la ilustración y planteaba una reflexión sobre el modo en que se construyen quienes trabajan en esas disciplinas.
Las limitaciones como método
Hay una idea de Varsky que sintetiza buena parte de su manera de entender el diseño: las limitaciones no son necesariamente un obstáculo, sino un disparador.
"Las limitaciones son lo mejor que me puede suceder en cualquier proceso de diseño. Son las que me marcan los desafíos y los nudos por deshacer", explicó en una entrevista con la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires.
Esa mirada también aparece en sus colaboraciones comerciales, como la edición limitada de cuadernos que diseñó para Ángel Estrada, compuesta por ocho ilustraciones basadas en relatos épicos, cuentos populares y recuerdos de sueños.
Su obra, publicada por editoriales de distintos países, se mueve entre dos lenguajes que Varsky nunca terminó de separar: el rigor del diseño y la libertad de la ilustración. Dos oficios que, en su caso, terminaron encontrando un mismo territorio.