Diseño e ilustración

Rejas, tinta y Bodoni: el universo visual de Laura Varsky

Diseñadora gráfica y ganadora del Grammy Latino en 2006, desarrolló una obra que nace de mirar dos veces lo que casi nadie mira una sola vez. Del packaging de discos de rock under a los patrones textiles, del diseño editorial a la cerámica, su trayectoria tiene premios internacionales, docencia y una búsqueda estética propia, inconfundible.