Una entrevista con El Litoral en 1975

"Un grito muerto": el artista Rodolfo Medina y su particular mirada sobre la pintura

Tenía 41 años cuando llegó por primera vez a Santa Fe acompañado por el maestro Francisco Puccinelli. Habló con El Litoral sobre su obra. Frente a la pintura de caballete, defendió al mural como expresión capaz de llegar a más personas.