Cada 15 de abril, el calendario cultural se detiene para celebrar el Día Mundial del Arte. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y oficializada por la UNESCO en 2019, tiene como objetivo principal reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, fomentando una mayor conciencia sobre la diversidad de las expresiones culturales.
Por qué se celebra hoy 15 de abril el Día Mundial del Arte
En una jornada que busca reivindicar la libertad creativa y el intercambio cultural, la comunidad global rinde homenaje a las expresiones artísticas. La fecha coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci y pone el foco en el rol social de los creadores en tiempos de crisis.
El legado de Da Vinci como inspiración
La elección de la fecha no es azarosa. Se rinde tributo al nacimiento de Leonardo da Vinci, considerado uno de los mayores polímatas de la historia y un símbolo de la paz, la libertad de expresión y la tolerancia.
Da Vinci encarna la unión entre el arte, la ciencia y la humanística, pilares que la UNESCO busca promover para lograr un desarrollo sostenible y un entendimiento mutuo entre los pueblos.
El arte como refugio y motor social
En la actualidad, la celebración adquiere un matiz relevante. Según la UNESCO, el arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo. Además, desempeña un rol fundamental en el intercambio de información y en la promoción de la paz.
En el mundo, se puede observar cómo este fenómeno se traslada también a las calles: desde los murales que dan vida a cada barrios hasta las galerías que resisten y se renuevan. El arte no es solo un objeto estético, es un motor económico y una herramienta de resiliencia ante contextos adversos.
Educación artística: un derecho pendiente
Uno de los puntos clave de la proclama de este año es la inclusión de las artes en los currículos educativos. La organización internacional subraya que la educación artística es la clave para formar ciudadanos más empáticos y críticos.
"El arte nos une", reza el lema que invita a museos, escuelas y centros culturales a abrir sus puertas para que la cultura sea un bien accesible y no un privilegio de pocos.
Una invitación a mirar distinto
Celebrar el arte hoy es, ante todo, un acto de reafirmación de nuestra humanidad. En un mundo cada vez más digitalizado y veloz, detenerse frente a una obra o participar de una expresión cultural nos permite reconectar con lo sensible. En Santa Fe, la invitación queda abierta para visitar nuestros museos provinciales y municipales, valorando a los artistas locales que mantienen encendida la llama de la identidad regional.