Efemérides

Por qué se celebra hoy 15 de abril el Día Mundial del Arte

En una jornada que busca reivindicar la libertad creativa y el intercambio cultural, la comunidad global rinde homenaje a las expresiones artísticas. La fecha coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci y pone el foco en el rol social de los creadores en tiempos de crisis.