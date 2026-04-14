En Esperanza

El eco de la imagen: la obra de Sergio Fasola vuelve a interpelar

Con curaduría de Marcelo Olmos, la muestra “Hola... soy Sergio Fasola” reúne fotografías intervenidas y serigrafías del artista santafesino, proponiendo un recorrido entre la identidad, la metafísica y la potencia expresiva de una obra que trasciende los límites de lo representado.