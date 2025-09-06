Entre el cine y el hallazgo histórico

Una película francesa y el retrato nazi que reapareció en Mar del Plata

La ficción "El cuadro robado", dirigida por Pascal Bonitzer llega a los cines argentinos el jueves 11. Mientras tanto, un caso policial marplatense cruza arte, memoria, justicia y nazismo. Cuando la realidad supera al guión de cine.