Una película francesa y el retrato nazi que reapareció en Mar del Plata
La ficción "El cuadro robado", dirigida por Pascal Bonitzer llega a los cines argentinos el jueves 11. Mientras tanto, un caso policial marplatense cruza arte, memoria, justicia y nazismo. Cuando la realidad supera al guión de cine.
El 11 de septiembre se estrena en los cines argentinos "El cuadro robado" (Le tableau volé), dirigida y escrita por Pascal Bonitzer. Protagonizada por Alex Lutz y Lèa Drucker, está inspirada en hechos históricos, en particular, la recuperación de obras desaparecidas en la Segunda Guerra Mundial.
Lo sorprendente es que la ficción encuentra un paralelismo inesperado en la agenda de noticias de los últimos días. El hallazgo de un cuadro robado por los nazis en Mar del Plata, pone otra vez en evidencia esa tensión entre memoria histórica, arte y justicia, presente en la película.
En busca de la autenticidad
En "El cuadro robado" un prestigioso subastador de la casa Scottie's recibe una carta que le señala la existencia de una pintura de Egon Schiele en la vivienda de un joven trabajador en Mulhouse, Francia.
Aunque al principio duda, descubre que la obra es auténtica, una pieza maestra desaparecida desde 1939 y robada por los nazis. Para Luis Martínez "se mueve así en difícil y siempre magnético equilibrio entre el drama social y el suspense de subasta (caso que algo así exista)".
Juan Pando sostiene por su parte que "es una comedia agridulce tiene el aroma nostálgico, la delicadeza y la agradable naturalidad de los cuentos morales de Éric Rohmer".
Egon Schiele: genialidad y persecución
Schiele tuvo una vida corta pero intensa. Como destacábamos en esta sección en 2024: "Este pintor y dibujante expresionista, fallecido a los 28 años por la epidemia de gripe española, creó pinturas al óleo y obras en papel, todas ellas marcadas por la introspección y la osada representación de la sexualidad".
Además, señalábamos un vínculo póstumo con el nazismo. "Su obra, calificada en numerosas ocasiones como pornográfica, fue marginada y, en algunos casos, destruida. En 1939, bajo el régimen nazi, muchas de sus obras fueron catalogadas como 'arte degenerado' y quemadas en Berlín".
El cuadro de Mar del Plata
El hallazgo en Mar del Plata involucró "Retrato de una dama", de Giuseppe Ghislandi. Pintor italiano nacido en Bérgamo en una familia de artistas, en 1675 se trasladó a Venecia, donde se ordenó fraile y trabajó en el taller de Sebastiano Bombelli.
Sus primeras obras conocidas son de 1702, tras regresar a Bérgamo, adoptando el nombre del convento del Galgario. Su estilo combinó el realismo de Salomon Adler con la elegancia del retrato veneciano.
En sus últimos años, Fra’ Galgario (así se lo conoció) pasó a un estilo más subjetivo, aplicando incluso la pintura con los dedos para encontrar nuevas expresiones artísticas.
La recuperación
Según informó Noticias Argentinas esta semana, la familia Kadgien entregó a la Justicia el cuadro robado por los nazis a un coleccionista en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.
El fiscal federal Daniel Adler presentó la obra en conferencia de prensa. Y destacó "el trabajo del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial" que permitió el secuestro del cuadro.
Bassano precisó que "Retrato de una dama" se encuentra en "buen estado de conservación" y que su valor oscila en torno a los "50 mil dólares".
La hija del nazi Friedrich Kadgien y su marido fueron arrestados tras allanamientos en Parque Luro. La pintura será guardada para evitar eventuales daños. La película y el hallazgo marplatense subrayan un mismo aspecto: la fascinación por el arte recuperado.
