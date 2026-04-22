El próximo viernes 24 de abril a partir de las 20 en el Centro Cultural Cauces (1 de Mayo 2120), se realizará la inauguración de la muestra “Entre líneas & pigmentos”, del artista plástico y arquitecto santafesino, Dante González. La actividad incluirá además la intervención musical en vivo del grupo Pampa Noir, trío de acordeón, contrabajo y guitarra que fusiona la bohemia de París con la raíz pampeana, integrado por Iván Andreoti, Lucas Bizotto y Maximiliano Pez.
Dante González presenta la muestra "Entre líneas & pigmentos"
El Centro Cultural Cauces invita a la apertura de la exposición del artista plástico y arquitecto santafesino, que explora el territorio mediante la acuarela, la tinta y la carbonilla. El vernissage incluirá un brindis y la música en vivo del grupo Pampa Noir.
El evento se propone como “Una experiencia donde la arquitectura, la plástica y el sonido convergen en una atmósfera única”. Se contará con servicio de bar con bebidas y comida. La entrada es libre y gratuita.
La ciudad en acuarela, tinta y carbonilla
Dante González nació en Santa Fe en 1981. Realizó su formación en la Escuela Industrial Superior, egresando como Técnico Constructor. Posteriormente ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional del Litoral, concretando sus estudios en el año 2008.
Desde temprana edad tuvo un interés particular por la ilustración y representación gráfica analógica de objetos diversos, contextos urbanos y naturales. “Fui llevando a cabo bocetos de mi ciudad natal y también registros gráficos en algunos viajes que realicé en el año 2009 y en el 2017, en paralelo fui explorando entornos regionales visitando ciudades y provincias vecinas; utilizando distintas técnicas desde la tinta, grafito, acuarelas y rotuladores, pasteles a la tiza entre otros”, resalta González.
Se fue consolidando como artista independiente y autodidacta y también en su etapa profesional, participando temporalmente en el taller del reconocido artista local Mariano Arteaga hacia el año 2019, tomando clases y aprendiendo las bases iniciales en utilización de carbonillas, pasteles y aguadas.
También fue ampliando conocimientos en paralelo con formación en talleres virtuales dictado por el artista cordobés Daniel “Pito” Campos, referente a nivel nacional e internacional; con el cual estuvo desde el año 2020 hasta el 2022 participando de sus talleres.
Realizó una exposición individual en la Casa De Historia y la Cultura del Bicentenario en la ciudad de Recreo, llamada “Expresiones”, la misma se exhibió durante el año 2023. Participé en el Salón Primavera por la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos para el año 2024.
Actualmente participa activamente en encuentros y muestras del colectivo Croquiseros Urbanos Santafesinos y eventualmente con la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos.