Mes de la Mujer en Cauces

"Pintar con el cuerpo": Andrea Gómez presentará su obra por primera vez en Santa Fe

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer que organiza la Fundación Cauces, se realizará la presentación de la muestra con la presencia de su autora, la psicóloga y docente de la UNR. Este sábado 7 de marzo a las 19.30 en 1 de Mayo 2120. La velada contará también con un set de música en vivo, una performance y servicio de buffet.