"Pintar con el cuerpo": Andrea Gómez presentará su obra por primera vez en Santa Fe
En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer que organiza la Fundación Cauces, se realizará la presentación de la muestra con la presencia de su autora, la psicóloga y docente de la UNR. Este sábado 7 de marzo a las 19.30 en 1 de Mayo 2120. La velada contará también con un set de música en vivo, una performance y servicio de buffet.
Andrea se reencontró con la pintura en la pandemia, compartiendo con sus hijas, “espacios lúdicos que se armaban y desarmaban cada vez, éramos cuatro mujeres pintando”. Foto: Gentileza Fundación Cauces
Como parte de la reapertura de su espacio cultural para 2026, la Fundación Cauces inicia este sábado 7 de marzo a las 19.30 en 1° de Mayo 2120, las actividades por el mes de la mujer con la presentación de la obra, “Pintar con el cuerpo”, de la artista rosarina Andrea Gómez, la cual estará exhibida durante todo marzo en la sede de la institución.
“En este camino voy encontrando de a poco mi estilo, mi propio lenguaje, un modo único de poner el cuerpo en cada obra, como dice Carlo Ginzburg, aún aprendo”, concluyó la autora. Foto: Gentileza Fundación Cauces
Espacio itinerante
Andrea Gómez nació y creció en Laguna Paiva. A los 18 años se fue a estudiar a Rosario, donde actualmente reside junto a su familia. Es psicóloga con formación psicoanalítica y docente de la UNR.
Se reencontró con la pintura en la pandemia, casi por azar, compartiendo con sus hijas, “espacios lúdicos que se armaban y desarmaban cada vez, éramos cuatro mujeres pintando”, describe la autora. Su primer y original cuarto de arte la llevó a descubrir que se trataba de algo que la apasionaba, “sabía cuando empezaba a pintar pero no cuando terminaba”.
Fue así que con los mínimos conocimientos necesarios encaró su primera obra: un cuadro para su nueva casa. La curiosidad y el deseo de aprender siempre funcionó como motor. Así fue aprendiendo algunas técnicas básicas sobre materiales y estilos. “Un cuadro llevó a otro y mi cuarto de arte tomó otra entidad”.
Para Gómez, su Cuarto de Arte Rosario, “sigue siendo un espacio itinerante, que se arma y desarma cada vez, como aquel primer espacio compartido que lo vio nacer, pero decidió abrir sus puertas hacia afuera para poder contar con cada trazo algo que conmueve”. Resaltando que, “en este camino voy encontrando de a poco mi estilo, mi propio lenguaje, un modo único de poner el cuerpo en cada obra, como dice Carlo Ginzburg, aún aprendo”, concluyó la autora.