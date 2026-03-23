El viernes, en Fundación Cauces

Divas presentará un show tributo a las grandes voces femeninas

Se trata de un homenaje original y en formato acústico a las cantantes más destacadas del pop y el rock internacional. En esta oportunidad, presentarán un show íntimo y acústico dedicado a las canciones más conocidas de películas como “El guardaespaldas”, “Titanic”, “Wicked” y “Los miserables”.