Divas presentará un show tributo a las grandes voces femeninas

El próximo viernes 27 de marzo a partir de las 20.30, el grupo Divas se presentará en el espacio ubicado en 1° de Mayo 2120 con un show que recorre canciones icónicas de las grandes voces femeninas del pop y el rock internacional.
Se trata de un homenaje original y en formato acústico a las cantantes más destacadas del pop y el rock internacional. En esta oportunidad, presentarán un show íntimo y acústico dedicado a las canciones más conocidas de películas como “El guardaespaldas”, “Titanic”, “Wicked” y “Los miserables”.
El próximo viernes 27 de marzo a partir de las 20.30, el grupo Divas se presentará en el espacio ubicado en 1° de Mayo 2120 con un show que recorre canciones icónicas de las grandes voces femeninas del pop y el rock internacional.
Divas es el primer homenaje a grandes cantantes internacionales como Whitney Houston, Celine Dion y Christina Aguilera, entre otras. En esta oportunidad, presentarán un show íntimo y acústico dedicado a las canciones más conocidas de películas como “El guardaespaldas”, “Titanic”, “Wicked” y “Los miserables”.
El espectáculo contará con Tina Rouge en voz, Lucas Cantero en piano y artistas invitados. Las entradas con capacidad limitada pueden adquirirse a través de Ticketway en el siguiente link: https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2632.
Es un ciclo de música en vivo impulsado por la Fundación Cauces, que busca fortalecer la escena cultural local a través de conciertos en formato acústico e íntimo. La propuesta promueve el encuentro cercano entre artistas y público, acompañando la autogestión y la diversidad de géneros, y dando lugar tanto a referentes como a nuevas voces de la música santafesina.
En ediciones anteriores, el ciclo contó con las presentaciones de artistas y bandas como Cabezones, Fulanas, Ferrero González Dúo y Vl Sextus, constituyéndose como un espacio habitual para la música en vivo en la ciudad.