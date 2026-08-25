Del archivo de El Litoral

Víctor Rebuffo en Santa Fe: dos visitas y una mirada sobre los hombres, la ciudad y la desigualdad

El reconocido grabador argentino pasó por la ciudad en 1964 y en 1970. Una conferencia en el Museo Rosa Galisteo y una retrospectiva en el Museo Municipal de Artes Visuales permiten reconstruir su vínculo con Santa Fe y acercarse a una obra vinculada con las luchas obreras, las vidas humildes y los cambios en la vida urbana del siglo pasado.