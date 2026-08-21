"Un estilo muy sesentero y colorista, con unos trazos que nos recuerdan a nuestros viejos cómics, y que le ha llevado a mostrar su trabajo por todo el mundo en diferentes exposiciones”. La definición pertenece a José Quirós, diseñador de Sevilla.
El cine como "rompecabezas" en las multitudes geométricas de Ale Giorgini
De Hitchcock y Tarantino a "Star Wars", "Los Goonies" y "Breaking Bad", el ilustrador italiano lleva el mundo de películas y series a composiciones llenas de personajes, objetos y referencias. ¿Qué tienen en común los títulos que elige y por qué la multitud es el eje de su particular lenguaje visual?.
Ale Giorgini es un ilustrador, diseñador gráfico y caricaturista italiano. A lo largo de su carrera desarrolló un estilo muy personal que llevó a distintos ámbitos de la ilustración, desde la publicidad y la edición hasta el entretenimiento, los libros y los cómics. Pero hay una zona de su producción que resulta particularmente llamativa y es su manera de representar películas y series de televisión.
Sus reinterpretaciones de películas y series de culto están pobladas por decenas de personajes reducidos a formas geométricas. Triángulos, círculos y otras figuras se combinan con líneas audaces y colores planos para construir escenas cargadas de información.
Un bloguero definió alguna vez su estilo como Geometric retro style, una expresión que, según cuenta una reseña sobre su trabajo, Giorgini aceptó porque encajaba con las formas "aristadas" de sus personajes y con el aire de los años 70 presente en sus trabajos. Posteriormente, el propio artista denominó su estilo “Geometrò”.
La influencia de los dibujos animados aparece también en el origen de ese lenguaje visual. De acuerdo con un perfil sobre su obra, Giorgini creció viendo dibujos animados y conserva en su memoria los fondos que se repetían en las producciones de Hanna-Barbera. Esa influencia se manifiesta en sus trazos sencillos, sus pocos colores y, especialmente, en la presencia de numerosos personajes.
De allí surge una de las claves para entender su particular relación con el cine. "Siempre elijo películas con muchos personajes para que me permitan construir multitudes geométricas", explicó en una entrevista publicada por la revista española Cinemanía en 2013.
Entre el cómic y el diseño
Giorgini es ilustrador, diseñador gráfico y caricaturista. Según cuenta en su propia página web, empezó a dibujar de niño y nunca dejó de hacerlo. Actualmente trabaja para marcas, editoriales y agencias en áreas como publicidad, diseño de interiores, entretenimiento, libros y cómics.
También fue profesor de ilustración en el IED de Turín, la Scuola Internazionale di Comics de Padua, Bauer de Milán e IDEA Academy de Roma. En 2017 fundó la agencia Magnifico Illustrators.
Su trabajo se ha mostrado en exposiciones y eventos en ciudades como Tokio, Nueva York, Zúrich, Viena, París, San Francisco, Los Ángeles, Melbourne, Londres y Montreal. En 2017 obtuvo el Good Design Award del Chicago Museum of Design y fue seleccionado para el anuario de la Society of Illustrators de Nueva York en 2015 y 2017.
A lo largo de su trayectoria colaboró con marcas como Armani, Adidas, Amazon, Barilla, Coop, Enel, la Agencia Espacial Europea, Jeep, Puma, Martini, Ford, Disney y Warner Bros. Sus ilustraciones también fueron publicadas en medios como Le Monde, The Hollywood Reporter, Boston Globe, Chicago Magazine, The Official Ferrari Magazine, Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera.
Un "puzzle" de personajes
La relación de Giorgini con el cine puede entenderse a partir de una idea sencilla: las películas son, para él, una oportunidad para construir multitudes geométricas.
En sus reinterpretaciones aparecen personajes, objetos e íconos reconocibles que se agrupan hasta formar composiciones complejas. Una reseña sobre su trabajo describe esos pósters como composiciones armónicas, cargadas de información y pensadas para que el espectador pueda detenerse en los detalles, especialmente aquellos que reconocen quienes vieron las películas varias veces.
Entre los títulos que Giorgini llevó a su lenguaje aparecen "Perros de la calle", "Vértigo", "La ventana indiscreta", "Los pájaros", "Bastardos sin gloria", "The Rocky Horror Picture Show", "Los Goonies", "Volver al futuro", "Los Cazafantasmas", "El gran Lebowski", "Star Wars", "Kill Bill", "Blade Runner" y "Los excéntricos Tenenbaum".
También llevó ese lenguaje a series como "The Walking Dead", "Juego de Tronos, "Breaking Bad", "Dexter" y "The Wire". Hay, en esa selección, una marcada presencia del cine de los 80 y de directores como Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock, Tim Burton y Wes Anderson.
Pero la lista también muestra que su universo cinematográfico es más amplio: conviven clásicos, cine de culto, aventuras, ciencia ficción, terror, comedia y producciones contemporáneas.
La elección de películas con numerosos personajes tiene, entonces, una explicación relacionada con las posibilidades que esos mundos le ofrecen como ilustrador. El cine le proporciona una multitud de figuras reconocibles que Giorgini puede desarmar y reconstruir mediante su particular sistema geométrico.
El desafío de dibujar sin multitud
Cuando Cinemanía le propuso, en 2013, ilustrar películas con pocos personajes, como Náufrago o Enterrado, Giorgini tuvo que buscar otras formas de trasladar su lenguaje. Para "Náufrago" imaginó a Tom Hanks y su amigo Wilson en el centro, rodeados por los elementos de la isla. "Enterrado", en cambio, representaba un problema mucho mayor: “eso sí que es un desafío”, respondió.
Ya había enfrentado un reto similar con Alfred Hitchcock. Para Los pájaros, una película centrada en apenas dos protagonistas, diseñó un póster con los dos actores rodeados por una multitud de aves. La solución le permitió conservar el principio compositivo que define buena parte de su obra.
Entre todos esos carteles, hay uno que el propio Giorgini eligió cuando Cinemanía le pidió una imagen para abrir la entrevista, "El gran Lebowski". Según explicó entonces, fue uno de los primeros pósters que realizó y posiblemente uno de los más vistos y compartidos de su trabajo en Internet.
Una mención muy especial
La serie de carteles cinéfilos, con el tiempo, dejó de ser un ejercicio para convertirse en objeto de colección. El trabajo de Giorgini se exhibió en la Triennale Design Museum y el ADI Design Museum de Milán, y llegó también a eventos internacionales como el San Diego Comic-Con.
Sus versiones alternativas de películas encontraron además un circuito propio en el mercado del arte, y hoy se venden como impresiones de edición limitada en galerías especializadas en cine y cultura pop.
El sitio oficial del New Beverly Cinema de Los Ángeles (la sala que programa personalmente Quentin Tarantino) destacó en su blog, en 2018, la serie que Giorgini dedicó a la filmografía del director: de "Perros de la calle" a "Django sin cadenas", pasando por "Kill Bill" y "Bastardos sin gloria".
Esa mención confirma, más allá de la aspiración a un encargo oficial, el peso que sus multitudes geométricas ganaron dentro de la cultura cinéfila.