Galería de personajes de la cultura pop

El cine como "rompecabezas" en las multitudes geométricas de Ale Giorgini

De Hitchcock y Tarantino a "Star Wars", "Los Goonies" y "Breaking Bad", el ilustrador italiano lleva el mundo de películas y series a composiciones llenas de personajes, objetos y referencias. ¿Qué tienen en común los títulos que elige y por qué la multitud es el eje de su particular lenguaje visual?.