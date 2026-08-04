Después de casi una década desde el estreno de “Blade Runner 2049”, el universo cinematográfico inspirado en la novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” de Philip K. Dick volverá a la pantalla con “Blade Runner 2099”, una miniserie de ocho episodios que debutará el próximo 25 de noviembre en Prime Video.
"Blade Runner 2099": el universo iniciado por Ridley Scott regresa con una nueva guerra
La esperada serie de Prime Video, protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, llegará el 25 de noviembre y promete expandir el legado de una de las franquicias más influyentes de la ciencia ficción con una historia ambientada medio siglo después de “Blade Runner 2049”.
La producción, encabezada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, busca abrir un nuevo capítulo en la historia de la emblemática saga de ciencia ficción creada por Ridley Scott.
Creada por Silka Luisa, también responsable de “Shining Girls”, la serie se sitúa cincuenta años después de los acontecimientos narrados en “Blade Runner 2049” y mantiene el tono neo-noir y cyberpunk que convirtió a la franquicia en una referencia del género.
Nuevo equilibrio de poder
La nueva historia traslada la acción a Los Ángeles en el año 2099, un escenario en el que el conflicto entre humanos y replicantes ha evolucionado hacia una realidad muy diferente. Tras una rebelión, los replicantes ocupan ahora una posición dominante, mientras que los humanos han quedado relegados a una condición secundaria.
En ese contexto aparece Olwen, interpretada por Michelle Yeoh, una replicante Blade Runner que afronta el final de su vida útil. Su camino se cruza con el de Cora, el personaje de Hunter Schafer, una humana que se hace pasar por replicante.
Ambas terminarán formando una alianza para enfrentarse a un grupo de replicantes renegados, en una misión que pondrá a prueba las fronteras entre la identidad, la supervivencia y la lealtad.
El primer tráiler deja entrever ese cambio de paradigma mediante una frase pronunciada por Olwen: “El viejo mundo siempre lucha por regresar. Los humanos quieren recuperar lo que les fue arrebatado. Pero ahora es nuestro momento”, una declaración que anticipa un escenario donde los antiguos oprimidos ocupan ahora el centro del poder.
Dos protagonistas de peso
La serie reúne a dos figuras de enorme proyección internacional. Michelle Yeoh, ganadora del Oscar por “Todo en todas partes al mismo tiempo”, encarna a Olwen, mientras que Hunter Schafer, conocida por su trabajo en “Euphoria”, interpreta a Cora, consolidándose como una de las protagonistas de una producción que apuesta por una mirada renovada sobre el universo de “Blade Runner”.
El elenco también incluye a Dimitri Abold (“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”), Lewis Gribben (“Somewhere Boy”), Katelyn Rose Downey (“La monja II”), Daniel Rigby (“Renegade Nell”), Johnny Harris (“Un caballero en Moscú”), Amy Lennox (“Only Child”), Sheila Atim (“La mujer rey”), Matthew Needham (“La casa del dragón”), Tom Burke (“Furiosa”) y Maurizio Lombardi (“The New Pope”).
Patriarca involucrado
Aunque no dirige ningún episodio, Ridley Scott continúa vinculado al universo que creó en 1982 como productor ejecutivo de la serie junto a David W. Zucker y Clayton Krueger, de Scott Free Productions, e Isa Dick Hackett, heredera del legado literario de Philip K. Dick.
La conducción creativa quedó en manos de Silka Luisa, quien además de escribir participa como showrunner y productora ejecutiva. La dirección de los dos primeros episodios corresponde a Jonathan van Tulleken, reconocido por su trabajo en producciones como “Shōgun”.
Una producción ambiciosa
El camino hasta concretar “Blade Runner 2099” no estuvo exento de dificultades. Ridley Scott había revelado ya en 2021 que existía un piloto escrito para una serie basada en la franquicia. Amazon oficializó el proyecto en 2022, aunque la huelga de guionistas y actores obligó a retrasar la producción y abandonar el plan inicial de filmar en Belfast.
Finalmente, el rodaje se trasladó a Praga, en la República Checa, donde se desarrolló la mayor parte de la producción durante 2024, con escenas adicionales realizadas en Barcelona. La filmación concluyó en diciembre de ese mismo año.
Clásico revisitado
Desde su estreno en 1982, “Blade Runner” se convirtió en una obra fundamental del cine de ciencia ficción gracias a su combinación de estética futurista, reflexión filosófica y atmósferas noir. Su continuación, dirigida por Denis Villeneuve en 2017, revitalizó la franquicia y amplió su universo sin perder la esencia del original.
Con ocho episodios y una historia que promete explorar una nueva etapa en la relación entre humanos y replicantes, “Blade Runner 2099” buscará consolidarse como la primera gran expansión televisiva de la saga y uno de los lanzamientos más importantes del año para Prime Video.