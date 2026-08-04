Humanos vs. replicantes

"Blade Runner 2099": el universo iniciado por Ridley Scott regresa con una nueva guerra

La esperada serie de Prime Video, protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, llegará el 25 de noviembre y promete expandir el legado de una de las franquicias más influyentes de la ciencia ficción con una historia ambientada medio siglo después de “Blade Runner 2049”.