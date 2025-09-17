Hoy hubiera cumplido 96 años

La huella de Guillermo Roux en la ciudad: un mural, seminarios para artistas y acuarelas

Entre 2001 y 2011, el artista brindó una sesión de trabajo en acuarela con modelo vivo. Dictó un curso sobre la figura humana en la Universidad Católica. Y pintó una obra imponente, que está emplazada en la Legislatura provincial.