Helmut Ditsch protestó por el retiro de una reproducción suya de Casa Rosada
La copia de alta calidad de “The triumph of nature” (“El triunfo de la naturaleza”), inspirada en el glaciar Perito Moreno, fue retirada por el área que conduce Karina Milei, aduciendo que corre riesgo de deterioro. El pintor, músico y cineasta argumenta que esa copia es resistente a la luz y el agua, y vincula el hecho con el tratamiento de la ley de glaciares.
Su obra se ha caracterizado por un enfoque hiperrealista que captura la majestuosidad y la fuerza de los entornos naturales más imponentes del planeta. Foto: Gentileza del artista
El reconocido artista argentino Helmut Ditsch (radicado en Austria) se vio envuelto en una polémica con el gobierno nacional, tras la decisión de la Secretaría General de la Presidencia (encabezada por Karina Milei) de retirar la reproducción de la obra de 2006 “The triumph of nature” (“El triunfo de la naturaleza”), inspirada en el glaciar Perito Moreno, del espacio en el que se exhibía en la Casa Rosada.
“Me acabo de enterar que retiraron la copia de este original, que es el Perito Moreno que yo pinté. Esa copia es una reproducción de altísima calidad, de altísima resolución, resistente al agua y resistente a la luz”, contó en un video grabado en Viena, con la obra a sus espaldas.
Y agregó: “Me entero por los medios que la retiraron por razones estructurales. A una semana del debate por los glaciares, intuyo que hay algo detrás mucho más importante, no es mi obra lo importante, lo importante es que se está debatiendo el futuro del agua potable de nuestro país. Por favor, a los políticos, a los gobernantes, tomen conciencia de lo que están haciendo porque están decidiendo el futuro de todos los argentinos”.
Argumentos
“¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”, se explayó el polifacético artista, en un comunicado escrito posterior.
En el mismo aclara la situación de la reproducción: “Por empezar, sería bueno que el Gobierno me informar (en vez de tener que enterarme por los medios) de lo que hace con mi obra ya que se encuentra allí en calidad de préstamo a largo plazo y fue cedida en su origen para ser exhibida y que el público que visita el lugar perciba y recuerde lo magnífico e importante de nuestra naturaleza”.
Desde el Gobierno, la explicación oficial para retirar la obra apuntó a la detección de “algunas fallas estructurales” en el espacio de exhibición y a los “cambios de temperatura, producto de los aires acondicionados del pasillo”, que, argumentaron, podrían “afectar la estética de las piezas”. La misma fuente indicó que optaron por “reforzar y poner al resguardo” el ploteo del Perito Moreno.
Sobre estos argumentos, volvió a recordar la condición de la pieza: “Les recuerdo a los ‘especialistas’ que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno, que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales y la tela, ¡no corren!”.
“Pero lo que más me preocupa es lo que intuyo que está en el fondo de esta cuestión. Y es que no hay conciencia a nivel de nuestros mandatarios de lo que está pasando: se está jugando en buena medida el futuro de nuestra gente ya que los glaciares no sólo representan al hielo sino al agua potable de toda la población argentina”, concluyó el también escalador de alta montaña.
Sus pinturas representan con gran detalle montañas, glaciares, desiertos y mares, transmitiendo la sensación de inmensidad y profundidad que estos paisajes evocan. Foto: Gentileza del artista
Parte de la naturaleza
Nacido en 1962 en Buenos Aires, Helmut Ditsch se formó en la Academia de Bellas Artes de Viena, Austria, donde desarrolló su particular estilo pictórico: su principal objetivo allí fue estudiar las técnicas de los grandes maestros de la pintura universal, entre ellos: Caspar David Friedrich y Vermeer Van Delft. Desde sus inicios, su obra se ha caracterizado por un enfoque hiperrealista que captura la majestuosidad y la fuerza de los entornos naturales más imponentes del planeta.
Ditsch ha encontrado en la naturaleza extrema su principal fuente de inspiración. Primero fueron el Océano Atlántico y la natación; durante su adolescencia, se fue desarrollando también como montañista extremo, intentando encontrar en las altas cumbres y en los contextos naturales límites respuestas a las vicisitudes de sus traumáticos primeros años de vida.
Sus pinturas representan con gran detalle montañas, glaciares, desiertos y mares, transmitiendo la sensación de inmensidad y profundidad que estos paisajes evocan. Su técnica meticulosa y el uso magistral de la luz y el color le han permitido crear composiciones impactantes que transportan al espectador al corazón de estos escenarios naturales.
En 2010, su pintura “El Mar II” fue adquirida por 865.000 dólares, superando en ese momento el récord de la obra más cara de un artista argentino (“Desocupados” de Antonio Berni). Años más tarde, en 2016, su monumental obra “Cosmigonón”, que recrea también al glaciar Perito Moreno -uno de los principales motivos de la obra de Ditsch- (de 7,30 metros de largo por 2,73 de alto), adquirida por otra empresa europea en 1,5 millón de dólares, consolidando su posición como el pintor argentino más cotizado.
En 2025, su obra más grande sobre el Perito Moreno (“El hielo y la eternidad transitoria”) fue comprado en 1.615.900 euros, alcanzando el récord de la obra más cara de un artista argentino. El comprador fue HPH Privatstiftung (Hans Peter Haselsteiner Fundación Privada), entidad del propietario de Strabag, una de las empresas constructoras más importante de Europa, con sede en Viena.
Pero la vida de este germano-argentino se alejó de los pinceles en el último tiempo, tras pasar siete años dedicado a su debut como cineasta, en un proyecto ambicioso que homenajea a su madre (Inge) y su esposa (Marion), fallecidas muy jóvenes, antes de este presente de notoriedad y reconocimiento.