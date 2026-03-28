El artista argentino mejor cotizado

Helmut Ditsch protestó por el retiro de una reproducción suya de Casa Rosada

La copia de alta calidad de “The triumph of nature” (“El triunfo de la naturaleza”), inspirada en el glaciar Perito Moreno, fue retirada por el área que conduce Karina Milei, aduciendo que corre riesgo de deterioro. El pintor, músico y cineasta argumenta que esa copia es resistente a la luz y el agua, y vincula el hecho con el tratamiento de la ley de glaciares.