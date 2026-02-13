La artista que hizo del tejido un territorio sagrado: Olga de Amaral en el Malba

El Malba presenta desde el 27 de febrero al 11 de mayo "Olga de Amaral. Cuerpo textil", una exposición que revisa más de seis décadas de producción de la artista colombiana, figura central del arte textil contemporáneo en América Latina.
El Malba presenta desde el 27 de febrero al 11 de mayo "Olga de Amaral. Cuerpo textil", una exposición que revisa más de seis décadas de producción de la artista colombiana, figura central del arte textil contemporáneo en América Latina.
La muestra, ubicada en el Nivel 2 del museo porteño, reúne más de cincuenta obras procedentes de colecciones públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York. La inauguración oficial será el jueves 26 de febrero a las 19, con una conversación previa a las 18 en el auditorio.
Curada por María Amalia García y Marie Perennès, la exposición abarca desde la década de 1960 hasta comienzos de los años 2000. El recorrido permite observar las distintas etapas de desarrollo de Amaral y su consolidación como referente internacional del arte textil.
Las obras expuestas muestran cómo su producción se desprende del muro y desborda la categoría tradicional de tapiz. Sus piezas dialogan con la pintura, la escultura y la instalación, y exploran materiales como lana, lino, algodón, crin de caballo, pan de oro y plata.
El crítico Eduardo Serrano destacó que "las composiciones y demás valores formales de la obra de Olga de Amaral, la originalidad y exquisitez de su técnica, su sabio empleo no sólo del oro y la plata sino de un colorido armónico y sugerente, después de atrapar la atención e incitar a un regodeo sensual, conduce mentalmente a otros espacios".
Además, señaló que su trabajo "remite a ámbitos sagrados, a la historia y se halla inevitablemente inmersa en los amplios dominios artísticos que ha planteado la globalización".
Nacida en Bogotá en 1932, Olga de Amaral estudió Dibujo Arquitectónico en el Colegio Mayor de Cundinamarca y en 1952 se trasladó a Estados Unidos para formarse en textiles en la Cranbrook Academy of Art, en Michigan.
Durante los sesenta fue docente en la Haystack Mountain School of Crafts y participó en exposiciones clave como Wall Hangings en el MoMA de Nueva York. En 1970 presentó su muestra individual "Woven Walls" en el Museo de Artes y Diseño.
A lo largo de su carrera representó a Colombia en la Bienal de Venecia de 1986 y realizó su primera gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1993. Su obra integra colecciones del MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de París, el Museo de Kyoto y el Banco de la República, entre otras instituciones.
Según la investigadora Daniela Bautista, la artista "ha transformado el concepto de lo textil, integrando materiales como lino, algodón, pan de oro y platino, su obra trasciende los límites entre pintura, escultura e instalación".
En la misma línea, Rolando J. Carmona afirmó que su producción "ha trascendido el estigma que la consideraba un mero producto de la 'alta sociedad' para revelarse como un elemento clave en una insurrección silenciosa".
Como antesala de la apertura, se realizará la conferencia inaugural Cuerpo textil, con la participación de Marita García, curadora en jefe del museo, y la historiadora del arte Constanza Martínez. La actividad es gratuita con inscripción previa.
La muestra está acompañada por la edición de un catálogo bilingüe que reúne material de archivo inédito y documenta la circulación internacional de la obra de Amaral. El proyecto fue desarrollado en colaboración con Casa Amaral y Marie Perennès, curadora de la exposición de la artista en la Fundación Cartier de París en 2024.
Con "Cuerpo textil", el Malba profundiza su agenda dedicada al arte latinoamericano y pone en primer plano a una creadora que redefinió el lugar del arte textil en el panorama contemporáneo internacional.