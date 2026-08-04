Un hito en el Rosa Galisteo

Chapa, bronce y aguafuertes: diez maestros del arte en la Santa Fe de 1970

A principios de agosto de 1970, el museo santafesino fue testigo de una diversidad de lenguajes que puso de manifiesto la madurez del arte argentino frente a las modas efímeras. Escultores como Aurelio Macchi y creadoras como Alda Armagni dejaron su impronta.