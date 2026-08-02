Benito Rebolledo

Anarquista, boxeador y pintor: la historia del "Sorolla chileno"

Fue uno de los máximos exponentes del impresionismo luminista en Sudamérica. Comparado con el español Joaquín Sorolla, también se dedicó al boxeo, abrazó el anarquismo y realizó exposiciones en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe.