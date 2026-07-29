Del Archivo de El Litoral

La artista que nunca dejó de pintar Paraguay: el exilio de Miguela Vera en Santa Fe

Obligada a abandonar su país tras la Revolución de 1947, se instaló en Santa Fe. Desde su destierro, generó una obra marcada por la memoria, la identidad y la nostalgia por su tierra natal, que nunca dejó de habitar en sus pinturas.