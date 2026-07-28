A 60 años de la muerte de Antonio Pibernat

Le dio forma al Hotel Alvear de Buenos Aires pero encontró su pasión en la pintura costumbrista

El artista y arquitecto trazó algunas de las fachadas icónicas de la capital del país, pero su verdadera obsesión pasó por retratar el trabajo y la naturaleza argentina. Llegó a exponer con Benito Quinquela Martín.