Artista esperancino

Héctor Borla: obsesión por el dibujo y guiños a los clásicos

En 1970, expuso en Santa Fe junto a Juan Grela, cuando daba sus primeros pasos. Su dominio del dibujo, el diálogo con los maestros de la pintura y una trayectoria internacional son los rasgos sobresalientes de su obra. Falleció en 2002 y un museo de Esperanza lleva su nombre.