El Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez y la Asociación Amigos fueron seleccionados para participar de "Museos +02. Programa Federal de Formación en Sostenibilidad Financiera", organizado por la Secretaría de Cultura de Nación junto a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Federación Argentina de Asociaciones de Amigos de Museos (FADAM).
Un proyecto del Rosa Galisteo fue seleccionado en el programa "Museos +02"
"Tras las obras: conservación y restauración en El Rosa" participará de la Línea Aceleradora del programa federal de formación y acompañamiento para museos públicos y asociaciones de amigos de museos.
El museo santafesino aplicó con el proyecto "Tras las obras: Conservación y Restauración en El Rosa" y quedó seleccionado en la Línea Aceleradora del programa, la cual está orientada a museos y asociaciones que ya cuentan con proyectos en implementación y requieren asesoría especializada para fortalecer, escalar y ampliar su impacto.
"Tras las obras" propone la implementación de un ciclo de visitas programadas al área de conservación y restauración del museo, destinadas a distintos públicos: potenciales sponsors, instituciones educativas, profesionales del campo artístico y público general interesado.
El proyecto busca transformar la mirada sobre el Museo, invitando a descubrir aquello que sucede más allá de las salas de exhibición. De esta manera, el Rosa Galisteo reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio y con el desarrollo de prácticas profesionales de excelencia, abriendo sus puertas a la comunidad y convocando a nuevos actores a ser parte de esta tarea fundamental.
La inspiración del proyecto
El proyecto tiene anclaje en el doble antecedente del año 2025 cuando El Rosa desarrolló dos acciones vinculadas al trabajo del Área de Conservación y Restauración del Museo.
Por un lado, una primera experiencia de visitas al taller de conservación y restauro destinadas a la Asociación de Amigos del Museo, las cuales permitieron no solo visibilizar el trabajo del área, sino también consolidar un formato de visita guiada altamente valorado, que ahora se proyecta ampliar y sistematizar.
Por otro lado, en el marco de la exposición "Berni y Pautasso en El Rosa. Diálogos a 60 años" (abril-julio de 2025), se llevó a cabo la activación «Restauración de Toledo», donde el equipo del Museo desarrolló tareas de restauración en vivo, y ala vista del público, de la obra "Toledo" de Antonio Berni.
Ese paisaje al óleo, donado por el propio artista en 1929, forma parte de una etapa temprana y menos conocida de la producción de Berni. Debido a su estado de conservación no podía ser montado en pared, por eso se decidió incorporarlo a la exhibición como parte de una estación activa de trabajo: una oportunidad para visibilizar la labor clave que realizan los conservadores y restauradores.
Actualmente, "Toledo" se está preparando para viajar a Buenos Aires, donde será parte de la muestra "Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)" que se inaugurará el 16 de abril en el Museo Nacional de Bellas Artes.
"Museos +02"
"Museos +02" propone un proceso de acompañamiento situado que reconoce la diversidad del ecosistema museístico argentino y ofrece herramientas para que cada institución, desde su realidad y su etapa de desarrollo, pueda diseñar proyectos sostenibles, relevantes y con proyección en el tiempo.
El programa parte de una convicción central: los museos son actores culturales estratégicos, capaces de generar proyectos con impacto social y proyección institucional cuando cuentan con herramientas adecuadas y acompañamiento especializado.
La Línea Aceleradora del programa, en la cual fue seleccionado El Rosa, se orienta a museos y asociaciones que ya cuentan con proyectos en implementación y requieren asesoría especializada para fortalecerlos, escalarlos y ampliar su impacto.
En estos casos se priorizan intervenciones estratégicas y focalizadas para robustecer iniciativas existentes, sofisticar modelos de gestión y ampliar el alcance institucional de los proyectos.