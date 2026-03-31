"En el umbral del misterio"

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta por primera vez en el país la obra de Lily Salvo

La muestra abre el 7 de abril. Reúne grabados, pinturas y dibujos realizados entre los 70 y los 90. Obras marcadas por el exilio en Italia, la violencia política latinoamericana, la figura femenina, la memoria y la experiencia histórica.