Historias que no son mías

Enrique Pasquini Molina, el artista que llevó su mirada santafesina al mundo

Pintor, ilustrador, dibujante, escenógrafo y docente, Enrique Augusto Pasquini Molina (1936-2026) dejó una huella profunda en la cultura de Santa Fe. Formado en la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani, compartió caminos con grandes referentes, exploró técnicas en Europa y Asia y construyó una obra que trascendió fronteras. Hoy, mientras su nombre merece seguir ocupando un lugar destacado en la historia artística de la región, numerosas creaciones aguardan la oportunidad de volver a encontrarse con el público.