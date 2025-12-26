Ciclo de entrevistas de El Litoral y Santa Fe Arte

Cuerpos, colores y costa: el mundo que pintó César Fernández Navarro

La artista Nilda Marsili analizó junto a El Litoral la obra del creador fallecido en 1992. Valoró su rol como gestor cultural vinculado a varias instituciones. Y explicó por qué su figura es esencial para comprender la identidad visual del litoral.