La Lonja

Caso AFA: allanaron una segunda mansión en Pilar y buscan determinar su vínculo con la investigación

El juez federal Daniel Rafecas ordenó el procedimiento en una propiedad valuada en al menos US$ 3,5 millones, ubicada en La Lonja. El inmueble pertenece a Real Central SRL, la misma sociedad que figura como titular de la quinta de Villa Rosa investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero.