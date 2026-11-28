La investigación judicial por presuntas irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar una segunda propiedad de lujo en Pilar, provincia de Buenos Aires, vinculada a la sociedad Real Central SRL, señalada por sus presuntos vínculos con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Caso AFA: allanaron una segunda mansión en Pilar y buscan determinar su vínculo con la investigación
El juez federal Daniel Rafecas ordenó el procedimiento en una propiedad valuada en al menos US$ 3,5 millones, ubicada en La Lonja. El inmueble pertenece a Real Central SRL, la misma sociedad que figura como titular de la quinta de Villa Rosa investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero.
El procedimiento se realizó el viernes por la noche en una quinta ubicada en la localidad de La Lonja. Se trata de un inmueble de más de dos hectáreas, cuyo valor fue estimado en al menos 3,5 millones de dólares, según una investigación publicada por Clarín.
La propiedad figura a nombre de la misma empresa que aparece como titular de la mansión de Villa Rosa, otro inmueble que ya se encuentra bajo investigación judicial. La medida dispuesta por Rafecas tuvo como objetivo registrar el estado actual del predio mediante fotografías y videos, además de secuestrar documentación y otros elementos que puedan resultar de interés para la causa.
El allanamiento se produjo luego de que nuevas imágenes aéreas permitieran advertir construcciones y mejoras realizadas durante 2026. La situación motivó una presentación de los legisladores porteños de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes solicitaron medidas para preservar posibles pruebas.
Una propiedad de más de dos hectáreas y una sociedad bajo investigación
De acuerdo con documentación registral y catastral difundida por TN, Real Central SRL figura como propietaria de la quinta de La Lonja desde mayo de 2025. El terreno tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 880 metros cuadrados construidos.
El predio dispone de varias edificaciones, entre ellas viviendas, quincho y galpones, además de una piscina y una cancha de pádel. Según las reconstrucciones periodísticas, el lugar atravesó un importante proceso de remodelación durante el último año.
La sociedad tiene como accionistas a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Lucía Conte. Ambos aparecen en la investigación judicial como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, una hipótesis que busca determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios de las propiedades y cuál fue el origen de los fondos utilizados para adquirirlas.
Una de las cuestiones que llamó la atención de los investigadores es la capacidad económica declarada por los titulares de la firma frente al patrimonio inmobiliario que se le atribuye. Según publicó Clarín, Real Central SRL declaró un capital social de apenas 300.000 pesos.
La conexión con la primera mansión de Villa Rosa
La segunda propiedad tiene un antecedente directo en la investigación por la mansión de Villa Rosa, también en Pilar, que quedó bajo la lupa judicial a fines de 2025.
Ese inmueble, valuado en alrededor de 17 millones de dólares, tiene una superficie de más de diez hectáreas. Durante el allanamiento realizado en diciembre de ese año, los investigadores encontraron 54 vehículos, entre automóviles y motocicletas, además de otros elementos de valor.
La propiedad también figura a nombre de Real Central SRL. La investigación busca establecer si Pantano y Conte actuaron como prestanombres y si detrás de las operaciones inmobiliarias existe un patrimonio que no se corresponde con los recursos declarados por los titulares formales.
Según una nueva investigación de Clarín, la segunda quinta habría funcionado como una suerte de propiedad alternativa, a la que se trasladaron reuniones, fiestas y otros elementos que estaban en la primera mansión. Esa reconstrucción forma parte de las publicaciones periodísticas sobre el caso y deberá ser contrastada con las pruebas incorporadas al expediente.
Rafecas volvió a quedar a cargo de la investigación
El nuevo allanamiento se produjo después de un cambio relevante en el expediente. La Corte Suprema de Justicia resolvió que la causa por la mansión de Villa Rosa quedara nuevamente bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, luego de una disputa por la competencia con el juzgado federal de Campana.
Con esa decisión, Rafecas retomó la investigación y dispuso avanzar sobre la segunda propiedad, cuyo desarrollo edilicio había sido advertido a partir de imágenes aéreas.
Ahora, la Justicia deberá analizar los elementos secuestrados y determinar quiénes utilizaron y administraron el inmueble, además de establecer el origen de los fondos destinados a su adquisición y remodelación.
La aparición de esta segunda quinta amplía el alcance de una investigación que busca reconstruir el entramado patrimonial de sociedades y personas vinculadas al entorno de la conducción de la AFA.