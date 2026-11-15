Una investigación publicada por Clarín identificó transferencias por al menos US$ 1.270.000 vinculadas con ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia empresas y operadores de yates de lujo. Los pagos corresponden a distintas compañías, embarcaciones y conceptos.
AFA: una investigación reveló pagos millonarios a operadores de yates
Clarín identificó transferencias por al menos US$ 1,27 millones de empresas relacionadas con la entidad. La mayor parte salió de TourProdEnter, que administra recursos del exterior.
La mayor parte de las operaciones detectadas salió de TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Erica Gillette que gestiona ingresos internacionales de la entidad. La publicación también relevó movimientos de ProSport Live y un pago realizado directamente a nombre de la AFA.
El alquiler de un yate en Mónaco
Entre las transferencias atribuidas a TourProdEnter figuran dos pagos a West Nautical Limited, realizados en abril y julio de 2024, por un total de US$ 321.693. Según la investigación, correspondieron al alquiler del Wyldcrest, una embarcación del modelo Ocean 90.
La publicación vinculó esa operación con la presencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a bordo del yate frente a las costas de Mónaco el 29 de julio de 2024, después de la Copa América. También identificó transferencias a otros prestadores de servicios náuticos.
Los otros destinatarios
El relevamiento incluyó pagos por US$ 353.429 a CCYachting, US$ 211.200 a Michlmarine Ibiza y US$ 190.354,51 a Charter & Dreams. Además, consignó US$ 47.276,33 transferidos a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con Ibiza Rent a Boat.
Por otra parte, ProSport Live, que gestionaba partidos de la AFA en el exterior, transfirió US$ 37.500 a The Charter Agency bajo el concepto de “préstamo corporativo”. La empresa también realizó anticipos por US$ 100.000 a Starship 4, relacionados con un contrato de fletamento y una opción de compra.
Qué se pudo establecer
Sobre esta última operación, Clarín indicó que no pudo verificar si la embarcación fue adquirida, si los fondos fueron devueltos o si ProSport Live actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.
La documentación relevada también registra un pago directo de US$ 9.150 a nombre de la AFA a AB Yachts and Lifestyle. Fue realizado en julio de 2023 por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76, para un servicio prestado en enero de ese año.
Las transferencias identificadas corresponden a diferentes conceptos y empresas. La información publicada no establece por sí sola que cada una de esas operaciones haya implicado una irregularidad.