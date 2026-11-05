La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que integran tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La organización sostiene que esas tareas son incompatibles con sus funciones judiciales y solicitó sanciones.
Cinco jueces, denunciados por ocupar cargos en los tribunales de la AFA
La ACIJ pidió sanciones ante el Consejo de la Magistratura al advertir incompatibilidades y posibles conflictos de interés por su participación en órganos deportivos.
La presentación alcanza a Sergio Fernández, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; Pablo Morán, del Juzgado Federal N° 1 de Formosa; Roberto Minguillón, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, del TOF N° 4 de San Martín; y Juan Pablo Rodríguez, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Según indicó la entidad a partir de la información publicada en la web de la AFA, Fernández integra el Tribunal de Disciplina, mientras que los otros cuatro magistrados forman parte del Tribunal de Ética. El planteo cuestiona que continúen en esos cargos mientras ejercen la judicatura.
El planteo de incompatibilidad
La ACIJ fundamentó su denuncia en el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que, según señaló, prohíbe a los magistrados realizar “cualquier actividad profesional”. También afirmó que ninguno de los cinco solicitó autorización a la Corte Suprema para desempeñarse en los órganos deportivos.
La organización remarcó que esas tareas incluyen tramitar expedientes, valorar pruebas, celebrar audiencias y dictar sanciones vinculantes para clubes, dirigentes y jugadores. “No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo”, sostuvo en un comunicado.
Independencia y conflictos de interés
La asociación también advirtió que esa participación plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de los magistrados. A su entender, los vínculos con la entidad deportiva pueden generar situaciones que requieran su excusación en investigaciones relacionadas con la institución.
“La participación de magistrados en funciones directivas o disciplinarias dentro de la asociación genera riesgos objetivos de conflictos de interés y afecta seriamente su apariencia de imparcialidad”, expresó la ACIJ al explicar los fundamentos de su presentación ante el Consejo.
El reclamo se conoce mientras la AFA enfrenta distintas investigaciones judiciales. Entre ellas hay causas que involucran a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, además de la pesquisa por posible lavado de dinero vinculada con Sur Finanzas.