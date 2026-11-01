La Justicia investiga trece órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habrían instruido transferencias por más de US$57 millones a sociedades y personas vinculadas con movimientos de fondos recaudados en el exterior.
La Justicia analiza pagos de la AFA por más de US$57 millones a sociedades bajo sospecha
Trece órdenes con el logo de la entidad instruían transferencias a 63 empresas y dos personas. Cuatro firmas de Florida concentraron más de US$42 millones.
Los documentos fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo y llevan una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad. Las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter, firma de Javier Faroni y Erica Gillette, para efectuar pagos “por cuenta y orden de AFA”.
Qué muestran los documentos
En total, la documentación menciona a 63 sociedades y dos personas físicas. Entre los principales destinatarios aparecen cuatro LLC registradas en Florida —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat— que recibieron más de US$42 millones.
Las cuatro compañías compartían domicilio en un edificio de oficinas de Miami y fueron disueltas en el registro societario de Florida dos días después de que se difundiera públicamente su existencia. También aparecen transferencias hacia Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
La firma atribuida a Gerardo León
Allegados a León sostuvieron que la firma incluida en los comprobantes fue falsificada y señalaron que, durante el período en que se realizaron las operaciones, ya no ejercía como director ejecutivo de la AFA y se desempeñaba como asesor.
La investigación también menciona a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como “El Brujo” de la Selección argentina. Según la documentación, recibió US$340.000 desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.
Qué deberá determinar la Justicia
La documentación será comparada con movimientos bancarios y facturas mediante pericias contables ordenadas en distintas causas. El objetivo es establecer quién confeccionó y autorizó las órdenes, de dónde provenían los fondos y qué controles existían sobre sus destinatarios.
Ante la consulta periodística, la AFA respondió que el expediente “está todo en manos de la Justicia” y señaló que deberá resolver el Juzgado Federal de Campana, que interviene en la investigación.