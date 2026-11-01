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Movimientos financieros bajo la lupa

La Justicia analiza pagos de la AFA por más de US$57 millones a sociedades bajo sospecha

Trece órdenes con el logo de la entidad instruían transferencias a 63 empresas y dos personas. Cuatro firmas de Florida concentraron más de US$42 millones.

La investigación analiza trece órdenes de pago con el logo de la AFA por más de US$57 millones.La investigación analiza trece órdenes de pago con el logo de la AFA por más de US$57 millones.
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La Justicia investiga trece órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habrían instruido transferencias por más de US$57 millones a sociedades y personas vinculadas con movimientos de fondos recaudados en el exterior.

Los documentos fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo y llevan una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad. Las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter, firma de Javier Faroni y Erica Gillette, para efectuar pagos “por cuenta y orden de AFA”.

Qué muestran los documentos

En total, la documentación menciona a 63 sociedades y dos personas físicas. Entre los principales destinatarios aparecen cuatro LLC registradas en Florida —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat— que recibieron más de US$42 millones.

Las cuatro compañías compartían domicilio en un edificio de oficinas de Miami y fueron disueltas en el registro societario de Florida dos días después de que se difundiera públicamente su existencia. También aparecen transferencias hacia Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.

Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami. Dijo que de Messi "ya no tengo palabras" y definió a Maradona como un "patriota"Cuatro sociedades registradas en Florida recibieron más de US$42 millones, según la documentación secuestrada.

La firma atribuida a Gerardo León

Allegados a León sostuvieron que la firma incluida en los comprobantes fue falsificada y señalaron que, durante el período en que se realizaron las operaciones, ya no ejercía como director ejecutivo de la AFA y se desempeñaba como asesor.

La investigación también menciona a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como “El Brujo” de la Selección argentina. Según la documentación, recibió US$340.000 desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.

Argentine Football Association (AFA) President Claudio ‘Chiqui’ Tapia walks out of a court after testifying in a criminal tax investigation, in Buenos Aires, Argentina, March 12, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLa Justicia busca determinar quién confeccionó y autorizó las transferencias investigadas. Foto: Reuters

Qué deberá determinar la Justicia

La documentación será comparada con movimientos bancarios y facturas mediante pericias contables ordenadas en distintas causas. El objetivo es establecer quién confeccionó y autorizó las órdenes, de dónde provenían los fondos y qué controles existían sobre sus destinatarios.

Ante la consulta periodística, la AFA respondió que el expediente “está todo en manos de la Justicia” y señaló que deberá resolver el Juzgado Federal de Campana, que interviene en la investigación.

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