El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, fue denunciado penalmente por presunto lavado de dinero. El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso pidió investigar los fondos que recibió de la entidad, sus compras de propiedades y actividades comerciales.
Denunciaron a Federico Beligoy y pidieron investigar pagos de la AFA y compras de inmuebles
El legislador porteño Facundo Del Gaiso acusó al jefe del arbitraje de presunto lavado de dinero y solicitó revisar el origen de los fondos y su patrimonio.
La presentación fue realizada este lunes ante la Justicia federal. Busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el exárbitro, los pagos efectuados por la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia y las inversiones inmobiliarias del dirigente.
Entre los antecedentes figuran documentos contables que registran desembolsos por más de $420 millones a valores actualizados y la adquisición de un departamento en Villa Devoto. La denuncia plantea sospechas sobre esas operaciones, cuya eventual irregularidad deberá establecerse judicialmente.
Los pagos bajo la lupa
La documentación identifica dos etapas de pagos. Entre noviembre de 2020 y abril de 2022 se registraron 20 entregas en efectivo por más de $10,8 millones de entonces. Actualizado por inflación a noviembre de 2026, ese monto equivale aproximadamente a $306 millones.
Entre agosto de 2024 y marzo de 2025 aparecen otras operaciones bancarias por un total de $78 millones, asentadas bajo conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”. A valores actualizados, esos desembolsos representan otros $124,4 millones.
Los registros forman parte del material incorporado a una investigación que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Del Gaiso solicitó que se analicen los movimientos entre la entidad y el responsable del arbitraje argentino.
Las operaciones inmobiliarias
Otro punto de la presentación es la compra de una propiedad de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por la que Beligoy declaró haber pagado US$490.000. El inmueble tiene cuatro dormitorios, tres baños, terraza, parrilla y espacios de estacionamiento.
De acuerdo con los registros inmobiliarios citados en la información difundida, comparte la titularidad con su esposa, Andrea Rosa Cordero. El precio declarado fue cuestionado porque unidades comparables del mismo emprendimiento fueron ofrecidas por alrededor de US$710.000.
El legislador también pidió examinar una inversión de US$261.490 en dos departamentos de La Plata que nunca fueron entregados. La operación se concretó en mayo de 2024 mediante un proyecto relacionado con Abes Desarrolladora de Negocios SRL, investigada por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.
El emprendimiento quedó inconcluso y dejó entre 150 y 160 inversores perjudicados, entre ellos Pedro Troglio. Según la información difundida, Beligoy no inició acciones judiciales para recuperar el dinero, una circunstancia incorporada a los antecedentes de la denuncia.
Importaciones y una denuncia anterior
La presentación incluye referencias a Beshoes S.A., una sociedad vinculada al dirigente que habría obtenido autorizaciones para importar calzado desde Brasil durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Del Gaiso pidió revisar si esa actividad guarda relación con los movimientos patrimoniales cuestionados.
Esas operaciones se realizaron mediante el sistema SIRA, utilizado para administrar las importaciones durante el gobierno anterior. Las autorizaciones permitían acceder a divisas al tipo de cambio oficial para concretar compras en el exterior.
En 2024, Del Gaiso ya había denunciado a Beligoy por presuntas irregularidades en los arbitrajes y posibles conexiones con apuestas ilegales. En su nueva presentación cuestionó la falta de avances y reclamó examinar eventuales vínculos entre aquellas sospechas y las operaciones económicas.
Beligoy conduce la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA desde 2018. También es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), el gremio que representa a los jueces.