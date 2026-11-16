Claudio “Chiqui” Tapia defendió la organización de los campeonatos argentinos y cuestionó a quienes atribuyen los resultados a las decisiones arbitrales. Durante una entrevista con Tomás Rebord en su programa "Dominbord", emitido por América, el presidente de la AFA también respondió a los insultos que recibe desde las tribunas.
Tapia respaldó los 30 equipos y apuntó contra River: “Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable”
Tomás Rebord invitó al presidente de la AFA a su programa de "Dominbord" emitido por América, donde respondió a los reclamos por los arbitrajes y los cánticos en su contra.
El dirigente se detuvo en el último Superclásico, que Boca ganó por 1-0 en la Bombonera y que generó protestas de River por el desempeño de Nicolás Ramírez. Al ser consultado por ese encuentro, trasladó la discusión hacia las decisiones futbolísticas del equipo de Núñez.
“Vos me decís: ¿Ramírez lo perjudicó? Bueno, yo te puedo decir todo lo otro futbolísticamente que puede generar que pierdas. No puede ser que nunca pierdan el partido los técnicos o los jugadores. Siempre es por el árbitro o por el presidente de la AFA”, sostuvo.
Los cuestionamientos al planteo de River
Tapia profundizó sus críticas al analizar la formación elegida para visitar a Boca. “Los 11 titulares de River, ¿cuántas veces jugaron contra ese rival y en esa cancha? Debutó un chico y lo sacaron a los 45 minutos. ¿Cómo le queda la cabeza? Yo tampoco tengo la culpa de eso”, expresó.
“Si vas a jugar sin delanteros, ¿cómo hacés un gol? ¿La culpa es mía ahora? Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable: me equivoqué en el planteo, me equivoqué en la formación”, agregó. También sostuvo que la conducción tomó medidas cuando detectó errores arbitrales.
“Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Cuando un árbitro se equivocó, lo hemos hecho al separarlo y pararlo”, afirmó. Además, apuntó contra el presidente de River, Stéfano Di Carlo: “Cuando hablás de un micrófono a otro no es constructivo”.
La defensa del campeonato
El formato de 30 participantes fue otro de los temas de la entrevista emitida el domingo por la noche en América. “No creo que estemos arruinando el fútbol”, aseguró Tapia, que utilizó la definición de la tabla anual como argumento para respaldar el esquema de competencia.
“Llegamos a la última fecha de la tabla anual con tres equipos, tres partidos en simultáneo, tres equipos con posibilidad de salir campeón”, señaló. Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors fueron los clubes que mencionó como protagonistas de esa disputa por el primer puesto.
Al defender su gestión, también recurrió a los resultados del seleccionado y al respaldo electoral dentro de la entidad. “La Selección es la que más títulos ha ganado. Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista”, manifestó.
Qué dijo sobre los insultos
Consultado por los cánticos que se escuchan en distintos estadios, el dirigente aseguró que no le generan malestar y recordó una conversación familiar. “Mi mamá tiene 90 años. Antes de una final de un torneo me dijo: ‘Me hiciste la mamá más famosa del mundo y vas a ver que todo vuelve’”, relató.
“La gente se expresa como se expresa y es más fácil putear en una cancha que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada. Hay que ver si se animan a decirlo en la cara”, expresó al referirse a quienes lo insultan durante los partidos.