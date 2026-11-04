El presidente de River, Stéfano Di Carlo, confirmó este miércoles que el club presentó un pedido ante la AFA para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo. La decisión llegó después de la derrota por 1-0 frente a Boca, el domingo en la Bombonera, por el Torneo Clausura.
River solicitó que Nicolás Ramírez no vuelva a arbitrar sus partidos
Stéfano Di Carlo confirmó este miércoles la presentación ante la AFA tras la derrota en la Bombonera. También habló del plantel y la continuidad de Leonardo Ponzio.
“Fue un arbitraje desastroso. Al margen que Ramírez es un mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Por eso, hemos pedido concretamente que no nos dirija más”, sostuvo en ESPN. El conjunto de Núñez terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
El dirigente también cuestionó la conducción del arbitraje y extendió su planteo más allá de lo ocurrido en el clásico. “Hay que salir de River y empezar a hablar de un problema sistémico. En todas las canchas se cuestiona a la gestión de la AFA”, afirmó durante la entrevista.
Autocrítica por el rendimiento
Di Carlo reconoció las dificultades futbolísticas del equipo, aunque vinculó ese desempeño con el malestar por las decisiones arbitrales. “River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa, pero también sabemos cómo te desmoraliza cuando vos sentís la injusticia”, expresó.
Al justificar la reacción institucional, el presidente sostuvo que se trataba de una respuesta a lo que consideró una agresión. En otro tramo, repasó la final perdida con Belgrano en el Apertura y explicó que, después de aquel encuentro, la dirigencia buscó aumentar la jerarquía del plantel con incorporaciones.
La transición y el próximo ciclo
Sobre la salida de Eduardo Coudet, explicó que eligieron a Leonardo Ponzio para conducir la transición y evitar que un nuevo entrenador asumiera con el torneo en marcha sin poder desarrollar su propuesta. “Ponzio tenía la voluntad y vocación de hacer esto. Vimos condiciones para que se hiciera cargo de una transición”, señaló.
El futuro del cuerpo técnico será parte de una evaluación de la dirigencia. “Nos vamos a sentar a hacer un balance. Quien siga al frente del plantel tendrá tiempo de hacer una pretemporada y armar un nuevo plan de trabajo”, anticipó. Di Carlo destacó que Ponzio obtuvo el 70% de los puntos y consideró que el equipo requiere “correcciones quirúrgicas”.