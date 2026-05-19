El Arsenal FC se consagró campeón de la temporada 2025/26 de la Premier League, la máxima liga de fútbol de Inglaterra.
Tras 22 años, Arsenal se consagró campeón de la Premier League
El Manchester City empató ante el Bournemouth por 1 a 1 y ya no pueden alcanzar a los Gunners en la tabla de posiciones.
Fue gracias al empate de este martes del Manchester City por 1 a 1 ante Bournemouth como visitante con el gol del francés Eli Kroupi en el primer tiempo para los locales y la igualdad del noruego Erling Haaland en el tiempo de descuento.
Con este resultado, los Blues, que tienen 77 puntos, ya no alcanzan las 82 unidades de los Gunners a falta de un sólo partido.
Arsenal había ganado el lunes por 1 a 0 ante Burnley como local con gol del alemán Kai Havertz, asegurando la ventaja de cuatro puntos.
Cortó una racha
El Arsenal no lograba el título de Premier League desde la 2003/04, cuando obtuvo la hazaña de finalizar invicto con Arsène Wenger como DT. Ahora con el ex jugador Mikel Arteta, ponen fin a la mala racha y llegó a 14 títulos de primera categoría, cuarto desde la era Premier.
El conjunto de Londres había obtenido el subcampeonato en 2004-05, 2015-16, 2022-23, 2023-24 y 2024-25.
Este trofeo se suma a las 14 FA Cup, 2 Copa de la Liga, 17 Community Shield y una Recopa de Europa en 1993-94.
El 30 de mayo próximo tendrán la posibilidad de alcanzar su primera UEFA Champions League y sellar un doblete cuando enfrente al campeón defensor, Paris Saint-Germain, en la final de Budapest.