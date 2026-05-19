#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fútbol inglés

Tras 22 años, Arsenal se consagró campeón de la Premier League

El Manchester City empató ante el Bournemouth por 1 a 1 y ya no pueden alcanzar a los Gunners en la tabla de posiciones.

Los hinchas del Arsenal festejando afuera del estadio. Crédito: Reuters/Andrew BoyersLos hinchas del Arsenal festejando afuera del estadio. Crédito: Reuters/Andrew Boyers
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Arsenal FC se consagró campeón de la temporada 2025/26 de la Premier League, la máxima liga de fútbol de Inglaterra.

Fue gracias al empate de este martes del Manchester City por 1 a 1 ante Bournemouth como visitante con el gol del francés Eli Kroupi en el primer tiempo para los locales y la igualdad del noruego Erling Haaland en el tiempo de descuento.

Mirá tambiénVideo: así reaccionó Neymar tras enterarse de que fue convocado al Mundial 2026

Con este resultado, los Blues, que tienen 77 puntos, ya no alcanzan las 82 unidades de los Gunners a falta de un sólo partido.

Arsenal había ganado el lunes por 1 a 0 ante Burnley como local con gol del alemán Kai Havertz, asegurando la ventaja de cuatro puntos.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Burnley - Emirates Stadium, London, Britain - May 18, 2026 Arsenal's Kai Havertz celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAYEl festejo de Kai Havertz. Crédito: Reuters/Andrew Couldridge

Cortó una racha

El Arsenal no lograba el título de Premier League desde la 2003/04, cuando obtuvo la hazaña de finalizar invicto con Arsène Wenger como DT. Ahora con el ex jugador Mikel Arteta, ponen fin a la mala racha y llegó a 14 títulos de primera categoría, cuarto desde la era Premier.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Burnley - Emirates Stadium, London, Britain - May 18, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta during the lap of appreciation after the match REUTERS/Hannah MckayMikel Arteta, DT del campeón. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

El conjunto de Londres había obtenido el subcampeonato en 2004-05, 2015-16, 2022-23, 2023-24 y 2024-25.

Este trofeo se suma a las 14 FA Cup, 2 Copa de la Liga, 17 Community Shield y una Recopa de Europa en 1993-94.

El 30 de mayo próximo tendrán la posibilidad de alcanzar su primera UEFA Champions League y sellar un doblete cuando enfrente al campeón defensor, Paris Saint-Germain, en la final de Budapest.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Premier League
Reino Unido
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro