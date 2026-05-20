El Aston Villa venció este miércoles por 3 a 0 al Friburgo de Alemania en la final de la UEFA Europa League y se consagró campeón a nivel internacional después de más de 20 años.
El Aston Villa del Dibu Martínez campeón de la UEFA Europa League
Fue para el equipo inglés por 3 a 0 ante el conjunto alemán. Marcó un golazo el argentino Emiliano Buendía. Los otros fueron convertidos por Tielemans y Rogers.
Los goles en el estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía, fueron convertidos por el belga Youri Tielemans, el argentino Emiliano Buendía y el inglés Morgan Rogers.
Buendía, que se encuentra en la pre lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, marcó un golazo desde afuera del área para el 2 a 0 en el adicionado del primer tiempo.
El resumen
Sus títulos
Los Villanos, con Guillermo, príncipe de Gales, como hincha estelar en la tribuna, cortan una racha de varios años sin títulos internacionales y a nivel local.
La Copa Intertoto 2001 fue la última fuera de Inglaterra, pero resulta anecdótico ante la Liga de Campeones de 1982 y la Supercopa de aquel mismo año. Cerrando el calendario, había sido subcampeón de la Intercontinental.
Entre medio, Aston Villa había obtenido una Copa de la Liga Inglesa en 2020, siendo este el último título oficial.
El sueño del Dibu
Se trata del primer trofeo alcanzado por Emiliano Martínez con este equipo, algo que había manifestado como un sueño y que lo comparó con la final de la Copa América 2021 ante Brasil.
A pesar de ser la primera vez que Dibu levanta el trofeo con los Villanos, ya había sumado estrellas a su palmarés, además de las de Argentina.
Con Arsenal ganó la FA Cup 2016-17 y 2019-20, siendo clave en esta última y marcando el inicio del tramo exitoso de su carrera. También sumó las Community Shield de 2014 y 2020.