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El Mundial empieza a jugarse con premios: El Litoral lanzó un sorteo para toda la hinchada

En la previa del Mundial 2026, El Litoral presenta un sorteo pensado para los seguidores de la Scaloneta. Un Smart TV de 60 pulgadas y dos conjuntos oficiales de la Selección Argentina forman parte de los premios.

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La cuenta de Instagram de El Litoral lanzó un nuevo concurso con premios especiales para los fanáticos del fútbol y de la Selección Argentina, en una propuesta que acompaña la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.

Argentina ganó 2-0 contra Angola. Créditos: AFA¡Vos también podes tener la camiseta de la Selección Argentina! Créditos: AFA

El primer premio será un Smart TV BGH LED de 60 pulgadas, mientras que el segundo y tercer premio consisten en conjuntos oficiales de la Selección Argentina: la tradicional camiseta albiceleste y el modelo alternativo.

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La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Tienda Hogar y Red Sport, y busca acercar a los lectores y seguidores una nueva experiencia vinculada a la cobertura especial que El Litoral desarrollará de cara a la Copa del Mundo.

Para participar, los interesados deberán ingresar a la cuenta oficial de Instagram de El Litoral y seguir las instrucciones publicadas en el posteo del sorteo.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Mauritania - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 27, 2026 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Rodrigo ValleEl Litoral lanzó un nuevo concurso con premios especiales para los fanáticos del fútbol y de la Selección Argentina. REUTERS/Rodrigo Valle

Con una pantalla gigante para disfrutar los partidos y la posibilidad de vestir los colores argentinos, la propuesta apunta a comenzar a vivir el clima mundialista antes del inicio de la competencia. Sumate!

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