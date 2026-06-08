El jugador danés Christian Eriksen dio calma al mundo del fútbol, a través de un mensaje en sus redes sociales, tras haberse descompensado por segunda vez, en esta ocasión en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.
Habló Christian Eriksen por primera vez tras descompensarse: qué dijo
Ocurrió en pleno partido amistoso ante Ucrania el domingo. La anterior ocasión fue en 2021 y ante Finlandia.
Eriksen sorprendió para mal cuando en pleno partido se detuvo, se tomó el pecho y luego cayó al césped del Nature Energy Park en la ciudad de Odense, Dinamarca.
Qué dijo Eriksen
El mediocampista de 34 años brindó tranquilidad en varias líneas del mensaje, señalando: "Estoy bien y estoy en casa con mi familia. Mi recuperación ya ha comenzado".
El danés se mostró agradecido por "el apoyo y la asistencia de todos los jugadores", quienes formaron una ronda alrededor de Eriksen para taparlo de las cámaras y de la vista de todos los presentes en el estadio, como señal de respeto hacia él.
También lo hizo con "el equipo médico en el campo y con los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años". Aunque aseguró que "esta situación es diferente a la que sucedió en 2021". En el final del mensaje afirmó: "Mi enfoque está en recuperarme y pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar fútbol con mis hijos".
El antecedente de la primera vez que Christian Eriksen se desplomó en una cancha fue jugando para Dinamarca ante Finlandia en la Eurocopa de 2021, donde, al minuto 42, preparándose para recibir un lateral, se desmayó de manera súbita.
Su propio equipo y el rival corrieron para asistirlo. El capitán de su selección, Simon Kjær, fue fundamental para acomodarlo y evitar que se ahogara.
Los médicos le salvaron la vida aplicándole reanimación cardiopulmonar (RCP) y un choque con desfibrilador antes de llevarlo al hospital.
Para que pudiera continuar con su carrera profesional, a Eriksen se le implantó un desfibrilador automático implantable (DAI), o en inglés, Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD), un dispositivo diseñado para monitorizar el ritmo cardíaco y administrar una descarga eléctrica interna en caso de detectar una arritmia grave.
¿Dinamarca juega el Mundial?
Los daneses no lograron clasificar al Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 desde las Eliminatorias UEFA.
Habían finalizado segundos en el grupo C con 11 puntos, por detrás de los 13 de Escocia. Está posición los clasificó al repechaje europeo.
En las semis de los playoffs superaron a Macedonia del Norte por 4 a 0, para luego perder en la definición ante Chequia 3 a 1 en penales tras el 2 a 2 del regular.