El brasileño Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic en la tercera ronda del Roland Garros por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.
Fonseca eliminó a Djokovic en Roland Garros y se abre un cuadro inédito desde 2015
El brasileño bajó al serbio, que se suma a la ausencia de Alcaraz y la eliminación de Sinner por parte de Cerúndolo. La particularidad se extiende para todos los Grand Slams hasta 2021.
El duelo disputado este viernes estuvo marcado nuevamente por la presión del calor extremo que afecta a París, Francia, y ha generado particularidades en los resultados.
Fonseca, de 19 años y 30° en el ránking, se enfrentaba por primera vez al múltiple campeón de Grand Slam de 39 años y ubicado en la 4° posición. El triunfo sumó epicidad por la remontada y la extensión del partido.
El sudamericano venía de ganarle al francés Pavlovic 7-6, 6-4 y 6-2 en primera ronda y al croata Prizmic en otra extensa remontada por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2. Ahora espera por el ganador del noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul.
Esta cuarta ronda de Roland Garros es la mejor actuación hasta el momento para Fonseca en un torneo de este nivel. Había llegado a tercera ronda del mismo torneo en 2025 y ese año repitió en Wimbledon.
Un caso inédito
La salida de Novak Djokovic acompaña a la derrota del italiano Jannik Sinner ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo y la ausencia del español Carlos Alcaraz.
Basado en ránking, los principales en carrera por el título son el alemán Zverev (3°), el canadiense Auger-Aliassime (6°) y el australiano de Miñaur (7°).
Este escenario es uno de los más particulares para Roland Garros y un Grand Slam en general, sumando el retiro consumado del mítico Rafael Nadal.
Desde 2015 que no gana el Abierto de Francia un jugador que no es Novak Djokovic, Rafael Nadal o Carlos Alcaraz. Se trata del suizo Stanislas Wawrinka.
La particularidad también se extiende a los títulos grandes en general, obligados a remontarse hasta el US Open 2021 cuando el ruso Daniil Medvédev ganó el trofeo, iniciando desde el siguiente torneo una racha de exclusividad entre Nadal, Djokovic, Sinner y Alcaraz.
Los argentinos en carrera
Con la eliminación de Thiago Tirante este viernes, son tres las raquetas argentinas vigentes en tercera ronda.
Este sábado Francisco Cerúndolo enfrentará al estadounidense Zachary Svajda, Francisco Comesaña al italiano Mateo Berrettini y Juan Manuel Cerúndolo al español Martin Landaluce.