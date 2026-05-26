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Cuatro argentinos avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo ganaron en sus respectivos debuts en el Grand Slam de París. La contraesquina de la jornada fue el retiro de Sebastián Báez por una lesión en su rodilla.

Facundo Diaz Acosta logró su primera victoria en el cuadro principal de París. Crédito: Reuters.Facundo Diaz Acosta logró su primera victoria en el cuadro principal de París. Crédito: Reuters.
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Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda del Roland Garros parisino tras superar exigentes estrenos, mientras que Sebastián Báez no pudo continuar su partido.

Díaz Acosta logró su primera victoria en el cuadro principal de París al derrotar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3.

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El zurdo argentino, que llegó desde la clasificación y sumó recientemente a Federico Delbonis a su equipo de trabajo, dominó desde el inicio con solidez en el servicio y agresividad desde el fondo ante un rival condicionado físicamente tras una lesión en el hombro. En segunda ronda enfrentará al ganador del duelo entre Cristian Garín y Learner Tien.

También avanzó Burruchaga, que se benefició del abandono de Báez cuando el encuentro estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0. Báez había comenzado mejor y dominó el primer set, pero Burruchaga reaccionó en el segundo parcial y aprovechó los problemas físicos de su compatriota, que pidió atención médica por molestias en la rodilla derecha antes de retirarse. El próximo rival de Burruchaga será Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

No quiere ser el "hijo del campeón". Román Burruchaga (hijo de Jorge) está cumpliendo un gran torneo en el AAT Challenger Tour en el Santa Fe Lawn Tennis Club.El próximo rival de Burruchaga será Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

Por su parte, Francisco Comesaña venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El marplatense mostró carácter en los momentos decisivos, especialmente en el tie-break del segundo set, donde salvó un punto de parcial antes de imponerse.

Aunque Quinn llegó a adelantarse 4-1 en el tercero, Comesaña reaccionó y selló el triunfo en otro desempate. Ahora jugará ante el italiano Luciano Darderi.

Francisco Comesaña.Francisco Comesaña venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4).

La cuarta alegría argentina fue para Juan Manuel Cerúndolo, que superó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7).

El argentino mostró agresividad y firmeza en los momentos clave, especialmente en los dos tiebreaks que terminaron definiendo el partido. En la próxima ronda podría enfrentar al italiano Jannik Sinner.

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