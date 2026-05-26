Tenis

Cuatro argentinos avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo ganaron en sus respectivos debuts en el Grand Slam de París. La contraesquina de la jornada fue el retiro de Sebastián Báez por una lesión en su rodilla.