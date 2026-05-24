Roland Garros puso primera para varios representantes argentinos y las primeras noticias fueron positivas. Thiago Tirante y Marco Trungelliti avanzaron a la segunda ronda, mientras Tomás Etcheverry salió a la cancha con la ilusión de sumarse a la lista de clasificados.
Etcheverry busca avanzar en París mientras Tirante y Trungelliti arrancaron con triunfo
El mejor argentino del ranking debutó este domingo en Roland Garros ante Nuno Borges. Antes, Thiago Tirante y Marco Trungelliti superaron la primera ronda y se instalaron en la siguiente fase.
El Grand Slam parisino, el torneo más importante sobre polvo de ladrillo y segundo major de la temporada, comenzó con una fuerte presencia albiceleste en los cuadros principales.
Tirante abrió el camino con una batalla de más de tres horas
El primero en debutar fue Thiago Tirante, que tuvo que trabajar durante más de tres horas para superar al español Pablo Llamas Ruiz, surgido de la clasificación.
El platense se impuso por 6-3, 7-6, 6-7 y 6-0 en un encuentro cambiante que pareció resolverse en tres sets, pero que terminó exigiéndolo físicamente hasta el cuarto parcial.
Tras ceder el tercer set en un ajustado desempate, Tirante respondió con autoridad y cerró el partido con un contundente 6-0 para avanzar de ronda.
Trungelliti volvió a festejar en un Grand Slam
Marco Trungelliti también tuvo un estreno exitoso en París. El santiagueño derrotó con claridad al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2 en poco más de dos horas de juego.
La victoria tuvo un valor especial para el argentino de 36 años, que venía atravesando semanas difíciles en el circuito y acumulaba varias eliminaciones tempranas en cuadros principales.
Además, significó un nuevo paso adelante en una temporada histórica para Trungelliti, quien este año consiguió ingresar por primera vez al Top 100 del ranking ATP.
La gran oportunidad para Etcheverry
La atención argentina se trasladó luego a Tomás Etcheverry, el jugador nacional mejor ubicado en el ranking mundial y uno de los cabezas de serie del torneo.
El platense enfrentó al portugués Nuno Borges en busca de un lugar en la segunda ronda y con una oportunidad importante para sumar puntos valiosos.
La razón es simple: en la edición 2025 había quedado eliminado en su estreno, por lo que una victoria le permitiría mejorar su cosecha y continuar su ascenso en la clasificación mundial.
Su mejor actuación en Roland Garros sigue siendo la inolvidable campaña de 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y se convirtió en una de las grandes sorpresas del certamen.
Djokovic y Zverev también levantan el telón
La jornada dominical también marcó el estreno de varias figuras del circuito internacional.
Novak Djokovic, tres veces campeón en París y máximo ganador de torneos de Grand Slam, inició su camino frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los jugadores con mejor servicio del circuito.
También debutó Alexander Zverev, quien llegó a Roland Garros como uno de los principales candidatos tras la ausencia del español Carlos Alcaraz, campeón defensor que no pudo participar por lesión.
El alemán enfrentó al local Benjamin Bonzi con el objetivo de comenzar con paso firme una edición que presenta un cuadro más abierto de lo habitual.