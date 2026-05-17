Jannik Sinner se consagró campeón del Abierto de Italia tras vencer a Casper Ruud en la final del Foro Italico en Roma este domingo, y con ese triunfo se iualó con Novak Djokovic al completar la lista de los nueve torneos Masters 1.000; Sinner, de 24 años, superó a Ruud por 6-4 y 6-4 y ganó el título que no obtenía un italiano desde Adriano Panatta hace 50 años.
Sinner se coronó en Roma y logró un récord histórico
Jannik Sinner se consagró campeón del Abierto de Italia en el Foro Italico de Roma. El triunfo de Sinner igualó a Djokovic en ganar los nueve torneos Masters 1.000 y fue el primer italiano en 50 años.
El italiano amplió una racha de 29 triunfos y sumó otro hito en su carrera: con la victoria en Roma el jugador completó su colección de Masters y alzar el Abierto de Italia lo confirmó como primer italiano en medio siglo en ganar en Roma; el partido ante Casper Ruud terminó 6-4 y 6-4 y consolidó a Sinner como candidato en tierra batida.
Con el trofeo en el Foro Italico, Sinner igualó a Djokovic en haber ganado los nueve Masters 1.000, y además alcanzó su quinto Masters 1000 consecutivo en el año tras imponerse en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid; el logro lo posiciona entre los favoritos para ganar el Roland Garros 2026.
Una corona histórica para Italia y para Jannik
El triunfo de Jannik en Roma tiene un valor simbólico y estadístico: es el primer italiano en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta, hace 50 años, y con esa consagración Sinner se convirtió en el primer jugador nacional en lograr ese título en medio siglo.
En la final, Sinner superó a Casper Ruud en dos sets y alzar el trofeo en Roma representó, además, la culminación de una serie de Masters ganados por el italiano en la temporada; el registro en tierra batida del jugador refleja un 17-0 en esta campaña.
La victoria en el Foro Italico sitúa a Sinner como figura central del circuito en 2026: ganar en Roma y ser el primer italiano en 50 años le da peso a su campaña y reafirma el impacto del triunfo en Italia.
La comparación con Djokovic
Con el título en Roma, Sinner iualó el hito de Novak Djokovic como segundo jugador en alzar los nueve torneos Masters 1.000, un logro que la nota original presenta como histórico fuera de los Grand Slams.
Djokovic completó ese recorrido en 2018 en Cincinnati y que Sinner, con 24 años, alcanzó el Career Golden Masters tras ganar en Roma, igualando así a Djokovic en esa estadística.
Además, el registro de Sinner —cinco Masters 1000 consecutivos en un año calendario— no fue alcanzado previamente por Federer, Nadal ni Djokovic, según el recuento incluido en la fuente.
En el apartado femenino, la información verificada señala que Elina Svitolina se alzó con el título en el cuadro femenino tras vencer a Coco Gauff en la final del sábado, y ese dato contextualiza la semana de torneo en Roma.
Como consecuencia humana e institucional, el triunfo coloca a Jannik Sinner como uno de los principales candidatos para el próximo Abierto de Francia, y la victoria en Roma refuerza su calendario y la expectativa deportiva sobre su rendimiento en los grandes torneos.