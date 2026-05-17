#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tenis

Sinner se coronó en Roma y logró un récord histórico

Jannik Sinner se consagró campeón del Abierto de Italia en el Foro Italico de Roma. El triunfo de Sinner igualó a Djokovic en ganar los nueve torneos Masters 1.000 y fue el primer italiano en 50 años.

El italiano logra un hito al vencer a Ruud en el Foro Italico, siendo el primer compatriota en 50 años en alzar el trofeo, igualando a Djokovic en Masters. Foto: REUTERS / Ciro De Luca.El italiano logra un hito al vencer a Ruud en el Foro Italico, siendo el primer compatriota en 50 años en alzar el trofeo, igualando a Djokovic en Masters. Foto: REUTERS / Ciro De Luca.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Jannik Sinner se consagró campeón del Abierto de Italia tras vencer a Casper Ruud en la final del Foro Italico en Roma este domingo, y con ese triunfo se iualó con Novak Djokovic al completar la lista de los nueve torneos Masters 1.000; Sinner, de 24 años, superó a Ruud por 6-4 y 6-4 y ganó el título que no obtenía un italiano desde Adriano Panatta hace 50 años.

El italiano amplió una racha de 29 triunfos y sumó otro hito en su carrera: con la victoria en Roma el jugador completó su colección de Masters y alzar el Abierto de Italia lo confirmó como primer italiano en medio siglo en ganar en Roma; el partido ante Casper Ruud terminó 6-4 y 6-4 y consolidó a Sinner como candidato en tierra batida.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 17, 2026 Italy's Jannik Sinner shakes hands with Norway's Casper Rudd after winning their men's final match REUTERS/Ciro De LucaCon su victoria ante Casper Rudd, el italiano completa la colección de Masters 1.000, un logro que lo coloca entre los favoritos para el Roland Garros. Foto: REUTERS / Ciro De Luca.

Con el trofeo en el Foro Italico, Sinner igualó a Djokovic en haber ganado los nueve Masters 1.000, y además alcanzó su quinto Masters 1000 consecutivo en el año tras imponerse en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid; el logro lo posiciona entre los favoritos para ganar el Roland Garros 2026.

Una corona histórica para Italia y para Jannik

El triunfo de Jannik en Roma tiene un valor simbólico y estadístico: es el primer italiano en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta, hace 50 años, y con esa consagración Sinner se convirtió en el primer jugador nacional en lograr ese título en medio siglo.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 17, 2026 Italy's Jannik Sinner celebrates with the trophy after winning his men's final match against Norway's Casper Rudd REUTERS/Ciro De Luca TPX IMAGES OF THE DAYEl joven tenista alcanza el Career Golden Masters, un logro que solo compartía Djokovic, destacándose en una temporada de récords personales. Foto: REUTERS / Ciro De Luca.

En la final, Sinner superó a Casper Ruud en dos sets y alzar el trofeo en Roma representó, además, la culminación de una serie de Masters ganados por el italiano en la temporada; el registro en tierra batida del jugador refleja un 17-0 en esta campaña.

La victoria en el Foro Italico sitúa a Sinner como figura central del circuito en 2026: ganar en Roma y ser el primer italiano en 50 años le da peso a su campaña y reafirma el impacto del triunfo en Italia.

La comparación con Djokovic

Con el título en Roma, Sinner iualó el hito de Novak Djokovic como segundo jugador en alzar los nueve torneos Masters 1.000, un logro que la nota original presenta como histórico fuera de los Grand Slams.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 17, 2026 Italy's Jannik Sinner poses for a photo with the trophy, his coaches Darren Cahill and Simone Vagnozzi, his fitness coach Umberto Ferrara, and team members after winning his men's final match against Norway's Casper Rudd REUTERS/Ciro De LucaEl joven tenista alcanza el Career Golden Masters, un logro que solo compartía Djokovic, destacándose en una temporada de récords personales. Foto: REUTERS / Ciro De Luca.

Djokovic completó ese recorrido en 2018 en Cincinnati y que Sinner, con 24 años, alcanzó el Career Golden Masters tras ganar en Roma, igualando así a Djokovic en esa estadística.

Además, el registro de Sinner —cinco Masters 1000 consecutivos en un año calendario— no fue alcanzado previamente por Federer, Nadal ni Djokovic, según el recuento incluido en la fuente.

Mirá tambiénQuedaron definidas las semifinales del Premier Pádel de Buenos Aires

En el apartado femenino, la información verificada señala que Elina Svitolina se alzó con el título en el cuadro femenino tras vencer a Coco Gauff en la final del sábado, y ese dato contextualiza la semana de torneo en Roma.

Como consecuencia humana e institucional, el triunfo coloca a Jannik Sinner como uno de los principales candidatos para el próximo Abierto de Francia, y la victoria en Roma refuerza su calendario y la expectativa deportiva sobre su rendimiento en los grandes torneos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
Tenis
Novak Djokovic
Roma
Roland Garros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro