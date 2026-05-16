Educación y deporte

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe lanzó cuadernillos pedagógicos para las aulas

El Gobierno provincial lanzó una serie de diez materiales pedagógicos pensados para abordar en las escuelas distintas disciplinas deportivas junto con los valores vinculados al olimpismo. El ministro de Educación, José Goity, señaló que la propuesta apunta a generar experiencias educativas con impacto real en los estudiantes y a dejar una huella formativa.