La Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe se transformó este jueves en un gran escenario de juego y movimiento con la realización de la 1ra Maratón de las Infancias. La jornada reunió a bebés desde los 45 días hasta niños y niñas de los 17 jardines municipales y de Los Sin Techo, promoviendo el deporte y el uso del espacio público en el marco del Mes de los Jardines.
La Costanera Oeste fue escenario de la primera Maratón de las Infancias en Santa Fe
La secretaria de Educación, Alicia Barletta, destacó la organización del evento y su vínculo con la preparación hacia los Juegos Suramericanos 2026, mientras que la nadadora y embajadora Antonella Bogarín subrayó la importancia de incentivar el deporte desde la primera infancia.
Impronta deportiva y educativa
La iniciativa surgió como una forma de celebrar el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, pero con una mirada puesta en el gran evento deportivo que recibirá la provincia en dos años. Alicia Barletta, secretaria de Educación de la ciudad, destacó la masiva convocatoria pese a las condiciones climáticas.
La funcionaria resaltó la labor de las docentes en la planificación de las estaciones: “Pensamos junto a ellas las propuestas para tener en cuenta todas las edades, es increíble como los niños a tan temprana edad ya saben qué hacer con cada uno de los elementos”. Además, subrayó la importancia de la logística: “Las familias conocen lugares de la ciudad que tal vez de otra forma no podrían”.
El deporte como pilar del desarrollo
El evento contó con la presencia de Antonella Bogarín, nadadora y embajadora de los Juegos Suramericanos 2026, quien enfatizó la necesidad de fomentar la actividad física desde los primeros años de vida. Para la atleta, el contacto temprano con el deporte no solo facilita el aprendizaje técnico, sino que cumple una función social y de salud.
“Es muy importante que sea desde niño y además porque nada es no estar en casa con el teléfono, tenga otra actividad durante el día”, señaló Bogarín. La embajadora también recordó su propia experiencia: “Arranqué a los 4 años, las infancias en el deporte hace que todo sea mucho más fácil después. El cuerpo de un niño aprende mucho más rápido que el de un adulto claramente”.
Juegos Suramericanos 2026
La maratón funcionó como una "previa" para lo que será la cita internacional de 2026. Bogarín expresó su entusiasmo por el rol que tendrá la ciudad en la competencia de Aguas Abiertas: “Es un honor y un orgullo poder estar, poder acompañarlos; que los juegos sudamericanos vengan a Santa Fe es increíble”.
Asimismo, la deportista celebró la integración de disciplinas como la natación en el ámbito escolar público, destacando la importancia de saber manejarse en el entorno natural de la región. “Creo que también es la concientización a los padres, de que estamos rodeados de río y de que el agua en Santa Fe es un caudal muy grande; es importante por lo menos hoy saber nadar”, concluyó.