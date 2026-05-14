Encuentro recreativo

La Costanera Oeste fue escenario de la primera Maratón de las Infancias en Santa Fe

La secretaria de Educación, Alicia Barletta, destacó la organización del evento y su vínculo con la preparación hacia los Juegos Suramericanos 2026, mientras que la nadadora y embajadora Antonella Bogarín subrayó la importancia de incentivar el deporte desde la primera infancia.