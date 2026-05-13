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Comenzó el montaje de la pista del velódromo de Rafaela: "Es de nivel internacional"

El subsecretario de Arquitectura de Santa Fe destacó que se trata del segundo velódromo cubierto homologado por la Unión de Ciclismo Internacional en el país y explicó los detalles de la obra y su relevancia para los Juegos Suramericanos.

El velódromo de Rafaela inició el montaje de su pista homologada.El velódromo de Rafaela inició el montaje de su pista homologada.
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El velódromo de Rafaela, uno de los principales equipamientos deportivos de los Juegos Suramericanos 2026, inició esta semana la fase de montaje de la pista de madera, homologada por la Unión de Ciclismo Internacional (UCI).

La obra forma parte de un proyecto integral de infraestructura deportiva que incluye once obras en Santa Fe, Rafaela y Rosario, además de equipamiento urbano y nuevas villas para recibir los Juegos Suramericanos en la provincia.

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“Particularmente, en lo que es el velódromo, esta semana empezamos las tareas de montaje de esta pista de madera homologada por la UCI, lo que es un hecho muy importante. En el país, tenemos pocos velódromos de estas características; Rafaela será el segundo velódromo cubierto con pista homologada que se construye”, explicó Lucas Condal, subsecretario de Arquitectura de la provincia.

La obra será clave para los Juegos Suramericanos 2026.La obra será clave para los Juegos Suramericanos 2026.

Alcance internacional

Condal detalló que solo tres empresas en todo el mundo construyen este tipo de velódromos, y que cada año se fabrican dos o tres pistas. En esa línea, el entrevistado remarcó que la empresa adjudicataria ya envió a los profesionales que dirigirán el montaje.

“La obra civil del velódromo empezó hace unos nueve meses. En estos días nos enfocamos en la construcción del suelo de hormigón de la gran nave, sobre la cual se instalará la pista de madera propiamente dicha”, señaló Condal.

El recinto albergará competencias internacionales de ciclismo.El recinto albergará competencias internacionales de ciclismo.

El funcionario enfatizó que la obra tiene una fecha límite inamovible: el inicio de los Juegos Suramericanos, el 12 de septiembre de 2026. Antes de esa fecha, todas las instalaciones deportivas y urbanísticas deben estar listas para permitir el período de pruebas y ajustes logísticos.

“Durante el mes de julio debemos terminar todo este equipamiento, incluido el estadio que estamos construyendo detrás de la terminal y el distrito joven. Así, en agosto, tendremos un mes de prueba para las áreas de logística, técnica deportiva, branding y organización general del evento”, explicó.

Relevancia para la región

Condal resaltó la importancia de esta obra tanto a nivel nacional como local. “Estamos muy contentos de comenzar estas tareas. La obra del velódromo y el resto de equipamientos reflejan el impulso que tiene la ciudad y la provincia para recibir una competencia de alto nivel internacional”, destacó.

Rafaela tendrá uno de los pocos velódromos UCI del país.Rafaela tendrá uno de los pocos velódromos UCI del país.

Con el inicio del montaje de la pista, Rafaela se acerca a contar con un velódromo de primer nivel, capaz de albergar competiciones de categoría internacional y posicionarse como un polo deportivo estratégico para el ciclismo en Argentina.

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