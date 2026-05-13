Juegos Odesur 2026

Comenzó el montaje de la pista del velódromo de Rafaela: "Es de nivel internacional"

El subsecretario de Arquitectura de Santa Fe destacó que se trata del segundo velódromo cubierto homologado por la Unión de Ciclismo Internacional en el país y explicó los detalles de la obra y su relevancia para los Juegos Suramericanos.