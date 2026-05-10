Obras

Delegaciones elogiaron la transformación deportiva y urbana de cara a los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Representantes de los países que competirán en el evento culminaron el sábado la recorrida por Santa Fe y Rafaela con una valoración positiva sobre el avance de las obras, la calidad de las villas deportivas y la planificación provincial, que han sido impulsadas por el gobernador Pullaro. Delegaciones de toda Sudamérica destacaron el nivel de infraestructura, el trabajo coordinado entre ciudades y el legado que quedará para el deporte y la comunidad una vez finalizada la competencia.