La gira técnica que reunió durante tres días a representantes de las delegaciones que participarán en los Juegos Suramericanos 2026 en septiembre concluyó este sábado con una señal de respaldo internacional al proyecto que impulsa la Provincia de Santa Fe. Tras recorrer Rosario el viernes, las comitivas visitaron este sábado las obras en la capital provincial y Rafaela, donde observaron en detalle el avance de las villas suramericanas y de los escenarios que recibirán la competencia continental en septiembre del próximo año.
Delegaciones elogiaron la transformación deportiva y urbana de cara a los Juegos Suramericanos en Santa Fe
Representantes de los países que competirán en el evento culminaron el sábado la recorrida por Santa Fe y Rafaela con una valoración positiva sobre el avance de las obras, la calidad de las villas deportivas y la planificación provincial, que han sido impulsadas por el gobernador Pullaro. Delegaciones de toda Sudamérica destacaron el nivel de infraestructura, el trabajo coordinado entre ciudades y el legado que quedará para el deporte y la comunidad una vez finalizada la competencia.
La recorrida general estuvo coordinada por Mario Silenti, asesor general de los Juegos Suramericanos, y permitió a los jefes de misión y responsables técnicos de los distintos países inspeccionar instalaciones deportivas, áreas de alojamiento y espacios urbanos que forman parte del plan de infraestructura promovido por la gestión de Maximiliano Pullaro.
En la ciudad de Santa Fe, la agenda incluyó visitas a la Villa Suramericana y al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde avanzan las obras sobre la pista atlética, el estadio y las mejoras integrales en bulevar Tacca. Allí acompañaron la actividad el subsecretario de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Condal; el subsecretario de Desarrollo Territorial, Mariano Cejas; el senador Julio “Paco” Garibaldi; y el intendente Juan Pablo Poletti.
Más tarde, la delegación se trasladó a Rafaela para recorrer la Villa Suramericana, el estadio y el velódromo, uno de los escenarios estratégicos del programa deportivo de los Juegos. Allí, además de las autoridades provinciales y de los Juegos Suramericanos, estuvo presente el intendente Leonardo Viotti.
Inédita transformación deportiva y urbana
Las impresiones de los representantes internacionales coincidieron en un mismo diagnóstico: Santa Fe atraviesa una transformación deportiva y urbana inédita a partir de la organización del evento.
Yane Marques, integrante del departamento de Juegos Internacionales de la delegación de Brasil, destacó el crecimiento observado en la provincia desde las últimas competencias desarrolladas en Rosario. “Vemos una progresión muy grande, una inversión muy grande en el deporte. Se nota que la estrategia de la Provincia es realmente hacer una transformación a través del deporte, que es una herramienta espectacular”, señaló.
En la misma línea se expresó Rocío Rivarola Trappe, representante de Paraguay, quien subrayó el concepto de legado que atraviesa el proyecto santafesino. “Estamos muy contentos. Fueron tres días de trabajo muy intenso y se tocaron todos los puntos de interés. Fuimos a recorrer las villas, que son un concepto buenísimo de legado para la sociedad, además de que estén tan cerca de los escenarios deportivos”, afirmó.
Jaime Agliati, de Chile, aseguró que están “muy contentos viendo in situ todas las obras, que están en un excelente nivel. Rosario está muy preparada para lo que viene, tienen un excelente equipo de trabajo e instalaciones maravillosas. La Provincia de Santa Fe, sin ninguna duda, va a dar la nota alta en estos Juegos”.
Trabajo en equipo
En la ciudad de Santa Fe el intendente Poletti remarcó que “se trabaja muy fuerte junto al gobernador Pullaro para que todo esté perfecto de cara a los Juegos. Tenemos una gran expectativa”. En línea, el senador Garibaldi destacó que “el clima de trabajo es lindo e intenso. Estamos muy contentos de recibir los Juegos y nos estamos preparando de la mejor manera para que todos se sientan en casa cuando vengan a Santa Fe”.
Ya en Rafaela, el intendente Viotti valoró “el trabajo en equipo que se lleva adelante junto al gobernador Pullaro y todo el Gobierno de la Provincia para estar a la altura de uno de los proyectos más grandes en el que nos embarcamos como ciudad. Tenemos muchas expectativas por los Juegos y su legado”.
Con una inversión superior a los 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, urbana y habitacional, Provincia apuesta a que los Juegos Suramericanos se conviertan en una plataforma de desarrollo para las 3 ciudades sede. La valoración positiva de las delegaciones internacionales consolidó esa percepción: Santa Fe ya juega un partido que trasciende al deporte y busca proyectarse como referencia regional en organización, infraestructura y legado deportivo