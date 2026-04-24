Carlos Alcaraz le puso palabras a una noticia que ya rondaba con fuerza en el circuito y terminó sacudiendo al tenis mundial. El español confirmó que no jugará el Masters de Roma ni Roland Garros por una lesión en la muñeca derecha, una baja de enorme peso para la gira europea sobre polvo de ladrillo.
Alcaraz no jugará Roland Garros por su lesión en la muñeca
El español, N° 2 del mundo, confirmó que no disputará dos de los torneos más importantes del año. Perderá puntos clave y ahora apunta a recuperarse para la gira de césped.
La ausencia golpea por dos lados. Por un lado, porque saca del cuadro a uno de los grandes protagonistas del circuito actual. Por otro, porque llega en un momento en que Alcaraz defendía una cantidad muy importante de puntos y todavía sostenía una pelea abierta con Jannik Sinner por el número uno del ranking.
El propio tenista comunicó la decisión a través de sus redes sociales. Allí habló de un momento complicado, expresó que espera volver más fuerte y explicó que todavía debe evaluar la evolución física para decidir cuándo regresará a la competencia.
Una baja que cambia el escenario del circuito
La noticia implica que Alcaraz perderá al menos 3.000 puntos, ya que defendía el título tanto en Roma como en Roland Garros. Ese derrumbe en la cosecha inmediata lo deja sin margen real para discutirle a Sinner la cima del ranking en esta parte del calendario.
Pero el impacto no es solo matemático. Roland Garros se quedará sin uno de sus máximos candidatos y el cuadro perderá a un jugador que venía dominando la escena grande del tenis junto al propio Sinner. La baja altera la competencia y también el tono general del torneo.
A sus 22 años, Alcaraz ya se había transformado en una referencia central del circuito. Por eso, su ausencia en dos torneos de este peso no se lee como una simple lesión de calendario, sino como una de las noticias más fuertes de la temporada.
Las señales venían desde Barcelona y Madrid
Las alarmas se habían encendido la semana pasada en el ATP 500 de Barcelona. Allí, Alcaraz se retiró después de ganar su partido de primera ronda, en una escena que ya sembró dudas sobre su estado físico en un tramo clave del año.
Poco después, el español también confirmó su baja del Masters de Madrid. Esa decisión alimentó todavía más las versiones sobre una posible ausencia en Roland Garros, hasta que finalmente él mismo terminó despejando la incógnita con la confirmación oficial.
La secuencia dejó ver que el problema no era menor. Primero Barcelona, después Madrid, ahora Roma y París. El calendario fue dibujando una retirada progresiva que terminó desembocando en su salida completa de la gira más importante sobre polvo de ladrillo.
Qué lesión tiene Alcaraz
El murciano sufre una inflamación en el tendón de la muñeca derecha, una molestia que además afecta el cartílago. Ese cuadro lo obligó en los últimos días a utilizar una férula para inmovilizar la zona, una imagen que ya había reforzado la sensación de que el regreso no sería inmediato.
La lesión aparece en una articulación especialmente sensible para cualquier tenista, y más todavía para un jugador como Alcaraz, cuyo tenis depende mucho de la explosión, la aceleración de muñeca y la capacidad para cambiar ritmos en cada intercambio.
Por ahora no hay una fecha confirmada de regreso. Lo que sí empieza a tomar forma es el nuevo objetivo: la gira de césped y, en particular, Wimbledon, torneo al que apuntaría si la recuperación avanza en tiempos razonables.
Un freno en el mejor momento de su joven carrera
La baja representa además un golpe deportivo y emocional en una etapa altísima de su trayectoria. Alcaraz venía de conquistar tres de los últimos cuatro Grand Slams: Roland Garros y el US Open en 2025, más el Abierto de Australia 2026.
Ese recorrido lo había consolidado como uno de los grandes dueños del circuito. Incluso a comienzos de este año se convirtió en el jugador más joven en completar el Grand Slam Carrera, después de ganar en Australia la final frente a Novak Djokovic.