Masters 1000

Día dispar para el tenis argentino en Madrid: ganó Navone y perdió Báez

Mariano Navone debutó con una victoria sólida ante Nuno Borges y avanzó a la segunda ronda del Madrid Open, donde lo espera Alexander Zverev. Sebastián Báez, en cambio, cayó ante Vilius Gaubas y profundizó su irregularidad en la gira europea.