El Masters 1000 de Madrid ya puso en marcha su tablero y el tenis argentino tiene motivos para seguirlo de cerca. El sorteo realizado este lunes confirmó el camino de ocho representantes nacionales en el cuadro principal, con la chance incluso de sumar uno más si Marco Trungelliti logra superar la clasificación.
Masters de Madrid: ocho argentinos ya conocen sus cruces en el cuadro principal
El sorteo del cuarto Masters 1000 de la temporada definió el camino de los tenistas argentinos. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry arrancarán desde la segunda ronda, mientras otros seis debutarán en el cuadro principal.
La delegación albiceleste estará encabezada por Francisco Cerúndolo, ubicado como 16° preclasificado, y por Tomás Etcheverry, que figura como 25° cabeza de serie. Ambos arrancarán directamente en la segunda ronda, un beneficio reservado para los 32 sembrados del torneo.
Detrás de ellos aparecen Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña, un lote amplio que vuelve a mostrar la presencia argentina en uno de los certámenes más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo.
Cerúndolo y Etcheverry esperan en segunda ronda
Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking, debutará ante el ganador del cruce entre Yannick Hanfmann y Marcos Giron. Es un estreno que, en los papeles, lo obliga a esperar pero también le da margen para llegar con más descanso a una superficie donde suele sentirse cómodo.
Tomás Etcheverry, por su parte, arrancará su participación frente al austríaco Sebastian Ofner o ante un jugador surgido de la qualy. El platense tendrá un comienzo menos previsible, con un rival ya rodado o con experiencia suficiente para complicar en una primera presentación.
Ambos llegan con la ventaja de saltearse la ronda inicial, un detalle nada menor en torneos largos y exigentes como Madrid. Pero también tendrán enfrente adversarios con ritmo competitivo, una condición que en esta clase de eventos puede pesar desde el primer intercambio.
Debuts exigentes para varios argentinos
Entre los que sí comenzarán desde la primera ronda, Mariano Navone tendrá un partido interesante frente al portugués Nuno Borges. Será un cruce de buen nivel entre dos jugadores que vienen construyendo presencia estable en el circuito y que conocen bien las exigencias del polvo de ladrillo.
Camilo Ugo Carabelli afrontará otro desafío de peso ante Gael Monfils. Más allá de la edad y del tramo final de carrera del francés, se trata de un rival con enorme recorrido, jerarquía y capacidad para transformar cualquier estreno en un partido incómodo.
Thiago Tirante tampoco la tendrá simple. Su debut será frente al español Roberto Bautista Agut, otro nombre fuerte del circuito, con experiencia, oficio y respaldo local. En un cuadro de esta magnitud, ese tipo de rivales suele exigir máxima concentración desde el arranque.
Juan Manuel, Báez y Comesaña, con cruces distintos
Juan Manuel Cerúndolo, que sigue empujando para afirmarse y dar un nuevo salto en el ranking, se medirá con el alemán Daniel Altmaier. Será una prueba dura por el estilo del rival y por lo que suele demandar Madrid desde lo físico y desde la paciencia táctica.
Sebastián Báez, en cambio, todavía deberá esperar para conocer a su rival, ya que enfrentará a un jugador proveniente de la clasificación. Ese tipo de debuts siempre tienen una cuota extra de incertidumbre: el adversario llega con ritmo y adaptación, aunque sin el peso previo de un nombre grande.
Francisco Comesaña buscará levantar en Madrid frente al checo Tomas Machac. El marplatense tendrá una parada compleja en un momento en el que necesita reencontrarse con resultados y sensaciones, frente a un rival capaz de imponer velocidad y agresividad desde el fondo.
Una presencia numerosa en otro grande de la gira
La lista de argentinos en Madrid confirma otra vez la amplitud del tenis nacional en el circuito. No hay una sola esperanza concentrada en un nombre, sino un grupo numeroso que intentará avanzar en un torneo de máxima exigencia antes de uno de los grandes objetivos de esta parte del calendario: Roland Garros.
A ese escenario todavía podría sumarse Marco Trungelliti, que sigue compitiendo en la qualy con la ilusión de meterse en el cuadro principal. Si lo logra, la presencia argentina crecerá todavía más en una semana que vuelve a encontrar al país con protagonismo repartido en un Masters 1000.
Por ahora, el cuadro ya está definido. Cerúndolo y Etcheverry esperan, el resto ya tiene fecha de estreno y Madrid vuelve a ofrecer una vidriera grande para medir el momento de una camada argentina que sigue empujando en la gira europea.
Los rivales de los argentinos en el Masters de Madrid
Francisco Cerúndolo (16°) - Yannick Hanfmann o Marcos Giron
Tomás Etcheverry (25°) - Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy
Mariano Navone - Nuno Borges
Camilo Ugo Carabelli - Gael Monfils
Sebastián Báez - jugador proveniente de la qualy
Juan Manuel Cerúndolo - Daniel Altmaier
Thiago Tirante - Roberto Bautista Agut
Francisco Comesaña - Tomas Machac