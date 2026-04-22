Thiago Tirante dio un paso firme en el Masters 1000 de Madrid y dejó una muy buena imagen en su estreno. El argentino derrotó en sets corridos a Roberto Bautista Agut, uno de los nombres de experiencia del circuito, y avanzó a la segunda ronda en la capital española.
Masters 1000: Tirante debutó con autoridad en Madrid y ahora irá contra Tommy Paul
El argentino superó con claridad al español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4 en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid. En su próximo partido se medirá con el estadounidense Tommy Paul.
El triunfo fue por 6-2 y 6-4, después de una hora y 17 minutos de juego. El desarrollo tuvo un dominio marcado del platense, que manejó el partido desde el inicio, impuso el ritmo y nunca dejó que el español encontrara la manera de desordenarlo.
Un debut sin sobresaltos
Tirante construyó la victoria con una actuación sólida de principio a fin. En el primer set logró dos quiebres y se quedó con la manga con mucha autoridad, dejando en claro desde temprano que su idea era jugar el partido en campo rival y no darle tiempo a Bautista Agut para acomodarse.
La tendencia no cambió demasiado en el segundo parcial. El argentino siguió firme con su servicio, mantuvo la presión desde el fondo y consiguió otro quiebre que terminó marcando la diferencia. A partir de ahí manejó la ventaja con seguridad y cerró el partido sin pasar sobresaltos.
El resultado no solo reflejó una superioridad en el marcador. También mostró a un Tirante suelto, agresivo y con confianza, capaz de sostener intensidad durante todo el encuentro frente a un rival con recorrido y apoyo local.
El buen momento de Tirante
La victoria en Madrid ratifica el crecimiento que Tirante viene mostrando en esta parte de la temporada. Su último torneo había sido el ATP 250 de Houston, donde alcanzó las semifinales, una actuación que ya había confirmado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Antes de eso, también había dado señales positivas en el Masters de Miami, donde logró atravesar la clasificación y meterse en la segunda ronda del cuadro principal. Esa secuencia empieza a dibujar un jugador cada vez más preparado para competir en escenarios grandes.
Por eso, el triunfo ante Bautista Agut no aparece como un hecho aislado. Más bien encaja dentro de una línea de rendimiento en ascenso, con mayor solidez mental y con un tenis que empieza a sostenerse también en torneos de máxima exigencia.
Lo que viene: Tommy Paul
En la próxima ronda, el argentino tendrá una prueba de otra magnitud. Del otro lado aparecerá el estadounidense Tommy Paul, 15° preclasificado, que arrancará directamente en esa instancia por estar entre los 32 cabezas de serie del torneo.
Será un cruce mucho más exigente, tanto por jerarquía como por contexto. Paul llega con la ventaja del descanso y con un ranking que lo ubica en otra zona del circuito, pero Tirante podrá apoyarse en el envión de este debut y en el rodaje que ya trae encima desde la primera ronda.
Madrid, además, ofrece una oportunidad importante para medir hasta dónde puede empujar su tenis en un cuadro grande. La victoria frente a Bautista Agut ya lo dejó en una segunda ronda valiosa y ahora le abre una chance de medirse con uno de los jugadores fuertes del torneo.
Otro argentino en escena
La jornada argentina en Madrid no termina con Tirante. Este miércoles también tendrá acción Francisco Comesaña, que afrontará un compromiso complejo frente al checo Tomáš Macháč, en otro cruce que servirá para seguir tomando el pulso de la presencia nacional en la Caja Mágica.
El estreno de Tirante, por ahora, dejó una de las mejores señales del arranque para los argentinos en el torneo. Ganó bien, jugó con autoridad y se metió en segunda ronda con una actuación que invita a mirar con atención lo que puede venir.