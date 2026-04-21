Tenis

Masters 1000: Trungelliti quedó a un paso del Masters de Madrid y cayó ante el español Mérida

El argentino cayó 7-6(4) y 6-3 ante el español Daniel Mérida en la segunda ronda de la clasificación del Masters 1000 de Madrid. Pese a la derrota, el cuadro principal tendrá una nutrida presencia argentina.