Marco Trungelliti se quedó a las puertas del cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. El santiagueño perdió en sets corridos ante el español Daniel Mérida por la segunda ronda de la clasificación y no pudo sumarse al grupo de argentinos que jugarán el torneo en la Caja Mágica.
Masters 1000: Trungelliti quedó a un paso del Masters de Madrid y cayó ante el español Mérida
El argentino cayó 7-6(4) y 6-3 ante el español Daniel Mérida en la segunda ronda de la clasificación del Masters 1000 de Madrid. Pese a la derrota, el cuadro principal tendrá una nutrida presencia argentina.
El marcador fue 7-6(4) y 6-3 después de una hora y 35 minutos de partido. Fue un cruce equilibrado durante largos pasajes, con pocas oportunidades de quiebre y una definición que empezó a inclinarse recién en el tie-break del primer set.
Un partido cerrado que se abrió en los detalles
Trungelliti no logró imponer su mejor versión, aunque se mantuvo siempre en partido. El primer parcial se jugó con mucha paridad y escaso margen para ambos, hasta que Mérida encontró la diferencia en el desempate y se quedó con una ventaja que terminó pesando más de lo esperado.
En la segunda manga, el español aprovechó el impulso anímico de haberse llevado el set inicial. Allí consiguió el único quiebre de todo el encuentro, una ruptura que le alcanzó para sostener la diferencia y asegurar su clasificación al cuadro principal en la capital española.
La derrota cortó el intento de Trungelliti por volver a instalarse en un main draw grande de la gira europea. Venía de mostrar buenas señales en su debut en la clasificación, pero esta vez no encontró el ritmo necesario para torcer una historia que se resolvió por detalles.
El buen estreno no alcanzó
En la ronda previa, el argentino había dejado una imagen sólida al derrotar en sets corridos al croata Borna Gojo. Ese arranque alimentaba la ilusión de avanzar hasta el cuadro principal, sobre todo en un torneo que suele ofrecer oportunidades importantes para los jugadores que llegan desde la qualy.
Mérida, sin embargo, también venía con confianza después de haber eliminado al británico Billy Harris. El español sostuvo esa línea, jugó con orden en los momentos clave y encontró en el primer set el punto de apoyo para construir una victoria que terminó siendo más firme en el cierre.
Para Trungelliti, el golpe no borra del todo su buen presente en la temporada, pero sí le impide sumar una presencia valiosa en uno de los torneos más relevantes antes de Roland Garros. Madrid asoma siempre como una gran vidriera para medir nivel y proyección en el polvo de ladrillo europeo.
La presencia argentina en Madrid sigue siendo fuerte
Más allá de la caída de Trungelliti, el cuadro principal del cuarto Masters 1000 del año tendrá una importante presencia argentina. Allí estarán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.
Cerúndolo y Etcheverry arrancarán directamente en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados. En el caso del mayor de los Cerúndolo, la presión será mayor porque defiende las semifinales alcanzadas el año pasado en Madrid, una actuación que hoy le exige sostener puntos importantes.
Etcheverry, en cambio, llega con una oportunidad interesante para avanzar y seguir empujando su ranking. Un buen torneo en la Caja Mágica podría acercarlo a su mejor ubicación histórica y consolidarlo todavía más en la pelea por el top 20.
Los cruces de los argentinos
Francisco Cerúndolo (16°) debutará ante Yannick Hanfmann o Marcos Giron. Tomás Etcheverry (25°) lo hará frente a Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy.
Mariano Navone jugará con Nuno Borges, Camilo Ugo Carabelli enfrentará a Gael Monfils, Sebastián Báez se medirá con un jugador surgido de la clasificación, Juan Manuel Cerúndolo irá ante Daniel Altmaier, Thiago Tirante chocará con Roberto Bautista Agut y Francisco Comesaña debutará frente a Tomas Machac.
La derrota de Trungelliti le quitó un nombre más al lote argentino, pero no modificó el peso que tendrá el país en el cuadro principal de Madrid. La Caja Mágica volverá a ofrecer una semana con varios focos albicelestes repartidos entre primeras rondas exigentes y estrenos con presión.