El tenis argentino vivió una jornada histórica en Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo logró este jueves el triunfo más importante de su carrera al derrotar al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y gran favorito al título, en un partido inolvidable por la segunda ronda del Grand Slam parisino.
Batacazo en Roland Garros: el argentino Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo
El tenista albiceleste logró una hazaña histórica en Roland Garros al eliminar al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, tras una remontada inolvidable.
El zurdo argentino, ubicado fuera de los principales candidatos en la previa, protagonizó una remontada impactante después de estar dos sets abajo y con el partido prácticamente perdido.
Sinner se había impuesto 6-3 y 6-2, además de adelantarse 5-1 en el tercer parcial, pero el encuentro cambió por completo en el cierre del set. Cerúndolo reaccionó, aprovechó las dificultades físicas del italiano y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.
La sorpresa sacudió al torneo porque Sinner llegaba en un momento dominante del circuito. El italiano venía de conquistar los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma, además de sostener una extensa racha positiva durante la temporada.
Con este resultado, Cerúndolo consiguió además su mejor actuación en un torneo de Grand Slam y se metió por primera vez en la tercera ronda de Roland Garros. El argentino mostró temple para sostener el ritmo en un escenario de máxima presión y terminó celebrando una victoria que rápidamente recorrió el mundo del tenis.
El menor de los hermanos Cerúndolo ya había enfrentado a Sinner anteriormente, aunque nunca había podido derrotarlo. Esta vez, en el polvo de ladrillo parisino, escribió una página histórica para el tenis argentino y dejó afuera al principal candidato del certamen.