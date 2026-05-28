#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Derrotó a Sinner

Batacazo en Roland Garros: el argentino Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo

El tenista albiceleste logró una hazaña histórica en Roland Garros al eliminar al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, tras una remontada inolvidable.

Saludo triunfal para el argentino.Saludo triunfal para el argentino.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El tenis argentino vivió una jornada histórica en Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo logró este jueves el triunfo más importante de su carrera al derrotar al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y gran favorito al título, en un partido inolvidable por la segunda ronda del Grand Slam parisino.

El zurdo argentino, ubicado fuera de los principales candidatos en la previa, protagonizó una remontada impactante después de estar dos sets abajo y con el partido prácticamente perdido.

Batacazo en París.Batacazo en París.

Sinner se había impuesto 6-3 y 6-2, además de adelantarse 5-1 en el tercer parcial, pero el encuentro cambió por completo en el cierre del set. Cerúndolo reaccionó, aprovechó las dificultades físicas del italiano y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

La sorpresa sacudió al torneo porque Sinner llegaba en un momento dominante del circuito. El italiano venía de conquistar los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma, además de sostener una extensa racha positiva durante la temporada.

Con este resultado, Cerúndolo consiguió además su mejor actuación en un torneo de Grand Slam y se metió por primera vez en la tercera ronda de Roland Garros. El argentino mostró temple para sostener el ritmo en un escenario de máxima presión y terminó celebrando una victoria que rápidamente recorrió el mundo del tenis.

El italiano no pudo sostener el partido.El italiano no pudo sostener el partido.

El menor de los hermanos Cerúndolo ya había enfrentado a Sinner anteriormente, aunque nunca había podido derrotarlo. Esta vez, en el polvo de ladrillo parisino, escribió una página histórica para el tenis argentino y dejó afuera al principal candidato del certamen.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
Roland Garros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro