Casper Ruud confirmó su gran presente sobre polvo de ladrillo y se convirtió en el primer finalista del Masters 1000 de Roma 2026.
Casper Ruud volvió a una final de Masters 1000 y sueña con el título en Roma
El noruego Casper Ruud avanzó a la final del Masters de Roma tras derrotar con autoridad al italiano Luciano Darderi. El escandinavo buscará su segundo título de Masters 1000 frente al ganador de la semifinal suspendida entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev.
El tenista noruego, actualmente ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, necesitó poco más de una hora para derrotar con contundencia a Luciano Darderi por 6-1 y 6-1 en una semifinal que tuvo un claro dominador desde el inicio.
Ruud impuso condiciones rápidamente con un tenis sólido, agresivo y muy preciso desde el fondo de la cancha. La diferencia entre ambos jugadores quedó reflejada en el desarrollo del partido, donde el noruego quebró el saque de su rival en seis oportunidades y apenas cedió un game con su servicio.
El encuentro mostró una marcada superioridad técnica y táctica de Ruud, quien manejó los tiempos del partido con paciencia y consistencia, dos de las virtudes que mejor explota sobre superficies lentas.
Un especialista en polvo de ladrillo
El noruego atraviesa una de las mejores semanas de la temporada y vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más fuertes del circuito en canchas de arcilla.
En su camino hacia la final debió superar a cuatro jugadores ubicados dentro del top 20 mundial, consolidando un nivel muy alto en cada presentación.
Ruud, que llegó a ser número dos del mundo en 2022, buscará ahora conquistar el segundo Masters 1000 de su carrera.
El primero lo consiguió el año pasado en Madrid, también sobre polvo de ladrillo, en lo que hasta ahora representa el título más importante de su trayectoria profesional.
Además, la clasificación a la definición en Roma le permite alcanzar una final de Masters 1000 por tercer año consecutivo, reafirmando su regularidad en los torneos de máxima categoría.
Sinner y Medvedev definirán al otro finalista
Mientras Ruud ya espera rival, la otra semifinal del certamen quedó inconclusa debido a las intensas lluvias que afectaron la jornada en Roma.
El duelo entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev debió ser suspendido cuando se disputaba el tercer set.
Antes de la interrupción, el italiano dominaba el marcador por 6-2, 5-7 y 4-2, quedando muy cerca de meterse en la final ante su público.
El encuentro también estuvo atravesado por momentos de tensión y polémica, ya que Medvedev cuestionó una supuesta atención médica recibida por Sinner debido a un calambre, situación que el reglamento profesional contempla de manera restrictiva.
La semifinal se reanudará este sábado y definirá quién enfrentará a Ruud en la gran final del torneo italiano.
Un desafío complejo para el noruego
Más allá de su gran momento, Ruud sabe que tendrá un desafío exigente en la definición del Masters romano.
Los antecedentes no lo favorecen demasiado frente a ninguno de los posibles rivales.
Ante Daniil Medvedev solo pudo ganar uno de los cuatro partidos disputados, mientras que frente a Jannik Sinner todavía no consiguió victorias tras cuatro enfrentamientos.
El italiano, además, buscará conquistar el único Masters 1000 que aún no logró ganar, mientras que Medvedev intentará recuperar protagonismo en el circuito y repetir el título obtenido en Roma en 2023.
Con este escenario, la final promete reunir a algunos de los nombres más importantes del tenis actual en uno de los torneos más prestigiosos de la gira europea sobre polvo de ladrillo.