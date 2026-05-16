#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tenis

Casper Ruud volvió a una final de Masters 1000 y sueña con el título en Roma

El noruego Casper Ruud avanzó a la final del Masters de Roma tras derrotar con autoridad al italiano Luciano Darderi. El escandinavo buscará su segundo título de Masters 1000 frente al ganador de la semifinal suspendida entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2026 Norway's Casper Ruud celebrates winning his semi final match against Italy's Luciano Darderi REUTERS/Claudia GrecoTennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2026 Norway's Casper Ruud celebrates winning his semi final match against Italy's Luciano Darderi REUTERS/Claudia Greco
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Casper Ruud confirmó su gran presente sobre polvo de ladrillo y se convirtió en el primer finalista del Masters 1000 de Roma 2026.

El tenista noruego, actualmente ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, necesitó poco más de una hora para derrotar con contundencia a Luciano Darderi por 6-1 y 6-1 en una semifinal que tuvo un claro dominador desde el inicio.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2026 Norway's Casper Ruud celebrates winning his semi final match against Italy's Luciano Darderi REUTERS/Claudia GrecoRuud dominó de principio a fin y se metió en la final. Credito: REUTERS/Claudia Greco

Ruud impuso condiciones rápidamente con un tenis sólido, agresivo y muy preciso desde el fondo de la cancha. La diferencia entre ambos jugadores quedó reflejada en el desarrollo del partido, donde el noruego quebró el saque de su rival en seis oportunidades y apenas cedió un game con su servicio.

El encuentro mostró una marcada superioridad técnica y táctica de Ruud, quien manejó los tiempos del partido con paciencia y consistencia, dos de las virtudes que mejor explota sobre superficies lentas.

Un especialista en polvo de ladrillo

El noruego atraviesa una de las mejores semanas de la temporada y vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más fuertes del circuito en canchas de arcilla.

En su camino hacia la final debió superar a cuatro jugadores ubicados dentro del top 20 mundial, consolidando un nivel muy alto en cada presentación.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2026 Norway's Casper Ruud shakes hands with Italy's Luciano Darderi after winning their semi final match REUTERS/Claudia GrecoRuud dominó de principio a fin y se metió en la final. Credito: REUTERS/Claudia Greco

Ruud, que llegó a ser número dos del mundo en 2022, buscará ahora conquistar el segundo Masters 1000 de su carrera.

El primero lo consiguió el año pasado en Madrid, también sobre polvo de ladrillo, en lo que hasta ahora representa el título más importante de su trayectoria profesional.

Además, la clasificación a la definición en Roma le permite alcanzar una final de Masters 1000 por tercer año consecutivo, reafirmando su regularidad en los torneos de máxima categoría.

Sinner y Medvedev definirán al otro finalista

Mientras Ruud ya espera rival, la otra semifinal del certamen quedó inconclusa debido a las intensas lluvias que afectaron la jornada en Roma.

El duelo entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev debió ser suspendido cuando se disputaba el tercer set.

Tennis - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2026 Norway's Casper Ruud looks on during his semi final match against Italy's Luciano Darderi REUTERS/Claudia GrecoRuud dominó de principio a fin y se metió en la final. Credito: REUTERS/Claudia Greco

Antes de la interrupción, el italiano dominaba el marcador por 6-2, 5-7 y 4-2, quedando muy cerca de meterse en la final ante su público.

El encuentro también estuvo atravesado por momentos de tensión y polémica, ya que Medvedev cuestionó una supuesta atención médica recibida por Sinner debido a un calambre, situación que el reglamento profesional contempla de manera restrictiva.

La semifinal se reanudará este sábado y definirá quién enfrentará a Ruud en la gran final del torneo italiano.

Un desafío complejo para el noruego

Más allá de su gran momento, Ruud sabe que tendrá un desafío exigente en la definición del Masters romano.

Mirá tambiénCopa Argentina 2026: quedaron definidos nuevos cruces de 16avos de final

Los antecedentes no lo favorecen demasiado frente a ninguno de los posibles rivales.

Ante Daniil Medvedev solo pudo ganar uno de los cuatro partidos disputados, mientras que frente a Jannik Sinner todavía no consiguió victorias tras cuatro enfrentamientos.

El italiano, además, buscará conquistar el único Masters 1000 que aún no logró ganar, mientras que Medvedev intentará recuperar protagonismo en el circuito y repetir el título obtenido en Roma en 2023.

Mirá tambiénGP de Canadá: días, horarios y cómo seguir la Fórmula 1 desde Argentina

Con este escenario, la final promete reunir a algunos de los nombres más importantes del tenis actual en uno de los torneos más prestigiosos de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro