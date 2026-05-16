Tenis

Casper Ruud volvió a una final de Masters 1000 y sueña con el título en Roma

El noruego Casper Ruud avanzó a la final del Masters de Roma tras derrotar con autoridad al italiano Luciano Darderi. El escandinavo buscará su segundo título de Masters 1000 frente al ganador de la semifinal suspendida entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev.