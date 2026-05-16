La organización de la Copa Argentina oficializó nuevas fechas para varios encuentros correspondientes a los 16avos de final, una instancia que suele marcar uno de los momentos más atractivos del certamen por el cruce entre equipos de distintas categorías y la posibilidad de sorpresas.
Copa Argentina 2026: quedaron definidos nuevos cruces de 16avos de final
La Copa Argentina 2026 continúa avanzando y la organización confirmó nuevos partidos correspondientes a los 16avos de final. Entre los cruces más destacados aparecen Unión de Santa Fe frente a Independiente y el duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, en una instancia que comenzará a definir el camino hacia los octavos de final.
Con el torneo entrando en una fase eliminatoria cada vez más exigente, varios clubes tradicionales del fútbol argentino ya conocen cuándo afrontarán sus próximos compromisos.
Uno de los encuentros que genera mayor expectativa será el que protagonizarán Unión de Santa Fe e Independiente de Avellaneda, dos equipos de fuerte tradición en el fútbol nacional y que buscarán avanzar en un campeonato que otorga, además del prestigio deportivo, una plaza para competencias internacionales.
Unión e Independiente abren una serie de cruces destacados
El partido entre Unión e Independiente fue programado para el viernes 22 de mayo en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, siendo hasta el momento el único encuentro confirmado con horario y sede oficializados.
El cruce aparece como uno de los más atractivos de esta ronda debido al presente competitivo de ambos equipos y al peso histórico de sus camisetas.
Para Independiente, la Copa Argentina representa además una oportunidad importante de consolidar su temporada, mientras que Unión intentará sostener el crecimiento futbolístico mostrado en los últimos torneos.
Racing, San Lorenzo y Belgrano también ya tienen agenda
La continuidad de los 16avos seguirá el sábado 30 de mayo con dos partidos programados.
Por un lado, Instituto de Córdoba enfrentará a Lanús en un duelo que promete intensidad y paridad.
Ese mismo día, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá ante Belgrano de Córdoba, en un cruce con fuerte atractivo regional y gran expectativa entre los hinchas del norte y centro del país.
En tanto, para el domingo 31 de mayo quedó confirmado otro de los partidos más interesantes de la instancia: Racing Club frente a Defensa y Justicia.
Aunque todavía resta definir oficialmente la sede y el horario, el encuentro asoma como uno de los más competitivos de la ronda por el estilo de juego y la actualidad de ambos equipos.
San Lorenzo y Riestra protagonizarán un duelo porteño
Otro de los cruces confirmados será el de San Lorenzo frente a Deportivo Riestra, pautado para el sábado 6 de junio.
El encuentro tendrá un condimento especial por tratarse de dos equipos de la Ciudad de Buenos Aires y por el crecimiento que Riestra mostró en las últimas temporadas dentro del fútbol argentino.
San Lorenzo, por su parte, intentará hacer valer su experiencia en competencias eliminatorias y avanzar hacia los octavos de final en un torneo que históricamente suele ofrecer escenarios imprevisibles.
Un torneo que mantiene su perfil federal
La Copa Argentina continúa consolidándose como uno de los campeonatos más atractivos del calendario nacional por su formato federal y la posibilidad de enfrentar a clubes de distintas categorías y regiones del país.
A medida que se completan los cruces de 16avos de final, crece también la expectativa por los posibles enfrentamientos que podrían darse en las próximas rondas, en un certamen que combina historia, rivalidades regionales y la ilusión de avanzar hacia el título.