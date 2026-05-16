Duelos confirmados

Copa Argentina 2026: quedaron definidos nuevos cruces de 16avos de final

La Copa Argentina 2026 continúa avanzando y la organización confirmó nuevos partidos correspondientes a los 16avos de final. Entre los cruces más destacados aparecen Unión de Santa Fe frente a Independiente y el duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, en una instancia que comenzará a definir el camino hacia los octavos de final.